Прием граждан в отделах управления ЗАГС администрации Перми временно прекращен

15:40 | 2.04.2020

В обязательном порядке проводится только регистрация актов о рождении и смерти. В исключительных случаях будет проводиться государственная регистрация брака.



В соответствии с Указом главы Пермского края от 29 марта 2020 №23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в Пермском крае» и письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 30 марта 2020 года, прием граждан в отделах управления ЗАГС администрации города Перми временно прекращен.



Как пояснили в управлении ЗАГС администрации Перми, в обязательном порядке проводится регистрация актов о рождении и смерти.



В исключительных случаях (если ранее назначенную дату перенести невозможно, есть беременность, планируется длительная командировка и другое) государственная регистрация брака проводится лишь в присутствии вступающих в брак лиц, приглашенные не допускаются.



При подаче заявления на регистрацию брака – дата регистрации будет назначена не ранее 1 июня 2020 года.

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