Жители Прикамья могут получить помощь в период самоизоляции

15:09 | 2.04.2020

Жители Пермского края могут позвонить по телефонам call-центра региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева 8 (342) 236-82-29, 236-88-15, 236-79-92 и оставить заявку, вопрос, просьбу о помощи.



Информация будет проанализирована в волонтерском центре и, в зависимости от потребностей заявителя, направлена либо в территориальные управления министерства социального развития Пермского края, либо волонтерским организациям.

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