В Прикамье обнаружен коронавирус еще у семи человек

12:46 | 2.04.2020

Как сообщает официальный тг-канал Пермского края, посвященный борьбе с коронавирусом, в регионе зафиксировано семь новых случаев заболевания. Подробности о заболевших пока не сообщаются.



Напомним, в Прикамье введен режим самоизоляции, призванный сократить темпы распространения инфекции. Из дома можно выходить только по острой необходимости, в маске и перчатках.

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