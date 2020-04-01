В Пермском крае выписали первого выздоровевшего от коронавируса

21:52 | 1.04.2020

Сегодня, 1 апреля, из краевой инфекционной больницы выписали первого пациента, выздоровевшего от новой коронавирусной инфекции. Им стал мужчина 35 лет.



Как пояснила главврач Ирина Чарушина, через две недели после начала лечения медики сделали два теста, оба они – отрицательные.



Таким образом, с начала распространения коронавируса в Пермском крае выявлено 13 случаев заболевания, 1 – случай выздоровления и 1 – случай смерти, еще 52 человека с симптомами ОРВИ находятся в больницах под наблюдением врачей, 3467 человек без ОРВИ – дома на самоизоляции.



Напомним, со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции. По оценкам министерства территориальной безопасности Пермского края, самоизоляция жителей может сократить темпы распространения коронавируса почти в два раза.

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