 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

21:52 | 1.04.2020

В Пермском крае выписали первого выздоровевшего от коронавируса

Сегодня, 1 апреля, из краевой инфекционной больницы выписали первого пациента, выздоровевшего от новой коронавирусной инфекции. Им стал мужчина 35 лет.

Как пояснила главврач Ирина Чарушина, через две недели после начала лечения медики сделали два теста, оба они – отрицательные.

Таким образом, с начала распространения коронавируса в Пермском крае выявлено 13 случаев заболевания, 1 – случай выздоровления и 1 – случай смерти, еще 52 человека с симптомами ОРВИ находятся в больницах под наблюдением врачей, 3467 человек без ОРВИ – дома на самоизоляции.

Напомним, со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции. По оценкам министерства территориальной безопасности Пермского края, самоизоляция жителей может сократить темпы распространения коронавируса почти в два раза.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
01.04.2020

23:14 | 1.04.2020
Под медицинским наблюдением в Свердловской области находится 11490 граждан

22:34 | 1.04.2020
Помоги себе сам: сохраняем деньги и здоровье

21:52 | 1.04.2020
В Пермском крае выписали первого выздоровевшего от коронавируса

21:45 | 1.04.2020
Свердловский генерал решил бороться с коронавирусом с помощью «мигалок»

21:08 | 1.04.2020
В Свердловской области в нерабочую неделю существенно снизился пассажиропоток

20:58 | 1.04.2020
Количество нерабочих дней в России могут увеличить

комментариев: 1

20:42 | 1.04.2020
Суды Прикамья рассмотрели 14 дел о нарушениях в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции

20:13 | 1.04.2020
Школьники Пермского края смогут учиться в Яндекс.Школе

20:10 | 1.04.2020
В подмосковье пациент с положительным тестом на COVID-19 пришёл в поликлинику на рентген

19:33 | 1.04.2020
Акция к Всемирному дню распространения информации об аутизме пройдет в Екатеринбурге дистанционно

19:01 | 1.04.2020
В МинЖКХ Свердловской области рассказали, как платить за коммунальные услуги во время карантина

18:52 | 1.04.2020
Свердловский вор в законе Авто задержан в Одессе

18:36 | 1.04.2020
За год Роспотребнадзор забраковал 80% проверенной табачной продукции

18:16 | 1.04.2020
ГКБ №40 Екатеринбурга закупила дополнительные средства связи

18:00 | 1.04.2020
После вмешательства прокуратуры жителям Екатеринбурга возобновили подачу газа

17:44 | 1.04.2020
Из-за таможни до Урала может не дойти гуманитарная помощь

17:26 | 1.04.2020
Свердловские силовики добились перевода маленькой Ксюши из екатеринбургского интерната в обычную школу

17:20 | 1.04.2020
Еще один свердловчанин вылечился от коронавируса

16:55 | 1.04.2020
На перекрестке Бакинских Комиссаров – Победы изменилась схема движения транспорта

16:35 | 1.04.2020
На Среднем Урале сотрудники ГУФСИН спасли мужчину с признаками инсульта

16:14 | 1.04.2020
В апреле свердловчанам принесут пенсии на дом

15:59 | 1.04.2020
Пермские школы организовали полезный онлайн-досуг для учеников и их родителей

15:53 | 1.04.2020
Свердловчан приглашают поучаствовать в конкурсе идей для занятий во время карантина

15:50 | 1.04.2020
В Прикамье готовят более 1800 коек в больницах для приема пациентов с коронавирусом

15:36 | 1.04.2020
Коммунальные службы Екатеринбурга очищают город

15:11 | 1.04.2020
Невьянский суд рассмотрел дело с помощью видеозвонка по WhatsApp

14:52 | 1.04.2020
В Екатеринбурге одна из поликлиник продолжила работать, несмотря на запрет плановых приёмов

14:35 | 1.04.2020
В Екатеринбурге осудят налетчика на пункты микрокредитования

14:13 | 1.04.2020
Подъезд одного из домов в Екатеринбурге засыпали хлоркой

14:07 | 1.04.2020
В Прикамье для инвесторов введут новые налоговые льготы

13:50 | 1.04.2020
В Свердловской области снижается заболеваемость ОРВИ

13:43 | 1.04.2020
Госдума ввела новые законы из-за коронавируса

13:31 | 1.04.2020
На Среднем Урале не зарегистрированы новые случаи COVID-19

13:26 | 1.04.2020
Инспекция труда Прикамья открыла «горячую линию» по соблюдению режима труда во время коронавируса

13:17 | 1.04.2020
Свердловская область вошла в топ-5 регионов по числу заболевших коронавирусом

13:10 | 1.04.2020
Дмитрий Махонин запретил плановые отключения коммунальных ресурсов по время самоизоляции жителей

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 