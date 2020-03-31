Временно отменяется часть авиарейсов из Перми

12:38 | 1.04.2020

Как сообщает пермский аэропорт, несколько рейсов отменили авиакомпании «Аэрофлот» и «ЮТэйр».



В связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу авиакомпания «Аэрофлот» отменяет следующие рейсы в аэропорт Шереметьево из Перми:



- СУ 1200/1201 Шереметьево – Пермь – Шереметьево 02.04.2020-03.04.2020;



- СУ 1204/1205 Шереметьево – Пермь – Шереметьево 31.03.2020-05.04.2020;



- СУ 1218/1218 Шереметьево – Пермь – Шереметьево 02.04.2020-06.04.2020;



- СУ 1768/1769 Шереметьево – Пермь – Шереметьево 02.04.2020-03.04.2020.



По тем же причинам авиакомпания «ЮТэйр» отменяет следующие рейсы в аэропорт Уфы из Перми:



- ЮТ 110/109 Пермь – Уфа – Пермь 02.04.2020 – 03.04.2020.



Вся актуальная информация о рейсах размещена на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта http://www.aviaperm.ru/. Получить дополнительную информацию можно у представителей авиакомпаний и в справочной службе аэропорта Большое Савино по телефону +7 (342) 299-17-71.

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