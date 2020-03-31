В Перми умер пациент с коронавирусом

02:21 | 1.04.2020

В пермской больнице скончался пациент, у которого была коронавирусная инфекция. Мужчине было 48 лет, у него имелось онкологическое заболевание. Состояние пациента в последнее время было тяжелым, он находился на ИВЛ.



Напомним, со 2 апреля в Прикамье вводится режим полной самоизоляции для всех, за исключением работников организаций жизнеобеспечения. Также среди мер противодействия распространению коронавирусной инфекции – остановка межрегиональных и сокращение межмуниципальных автобусных перевозок.

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