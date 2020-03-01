Пермь: новости дня
17:42 | 31.03.2020
В Перми идет комплектование детских садов
Процедура комплектования детских садов в этом году проводится в два этапа: в основной период с 1 апреля по 15 мая будут формироваться списки на предоставление 12-часовой услуги. О получении места в дошкольном учреждении родителей начнут оповещать с 16 апреля. В дополнительный период – с 17 по 30 мая – будут распределяться места с 4-часовым пребыванием, а также с 12-часовым пребыванием – при наличии отказов от получения услуги в предыдущем этапе.
Прием заявлений и постановка детей на учет для предоставления места в детском саду осуществляется в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru/ или на «Дошкольном портале города Перми» https://permsad.permedu.ru/. При этом, как сообщалось ранее, если у семьи имеются льготы, заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или медицинское направление в специализированную группу, то родителям необходимо представить подтверждающие документы в отдел образования по месту жительства в срок до 31 марта.
В связи с временной отменой приема граждан, для подтверждения льготы на получение места в детском саду для детей двухлетнего возраста и старше родителям необходимо отправить по электронной почте в отдел образования по месту жительства копии документов, которые подтверждают наступление льготных условий. Электронные адреса районов и перечень необходимых для отправки документов можно посмотреть здесь: https://www.gorodperm.ru/upload/news/2020/Obavlenije_pro_komplektovanije.docx. В электронном письме необходимо также указать желаемые детские сады (с указанием адреса) и актуальные контактные телефоны родителей (законных представителей). Также по электронной почте принимаются заявления и документы от родителей на перевод из одного детского сада в другой.
Отметим, что в этом году льготу при распределении в детские сады получили также семьи, где дети дошкольного возраста проживают в одной семье и имеют общее место жительства. В этом случае родителям необходимо предоставить копии свидетельств о рождении и о регистрации по месту жительства или по месту пребывания обоих детей.
По вопросам комплектования детских садов родители могут обращаться в департамент образования администрации Перми по телефону: 212-90-82 ежедневно по будням с 09:00 до 18:00.
© «Вечерние ведомости»
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