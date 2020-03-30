В Прикамье приостановлено обслуживание межрегиональных автобусных маршрутов

14:08 | 31.03.2020

В рамках мероприятий, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае, с 31 марта 2020 г. до особого распоряжения будет полностью приостановлено обслуживание межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, проходящих по территории Пермского края.



Кроме того, до 80% будет сокращено количество отправлений по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Пермского края (но не менее 1 оборотного рейса в сутки). Расписание по маршрутам регулярных перевозок необходимо уточнить на официальном сайте «Автовокзалы Пермского края» http://avperm.ru/ или по телефону справочной службы: 8 (342) 236-44-34.



Решение принято оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае.

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