В этом году «Тотальный диктант» пройдет осенью

13:37 | 31.03.2020

Организаторы объявили новую дату проведения всемирной просветительской акции. «Тотальный диктант» пройдет 17 октября: впервые за 17 лет он будет написан осенью.



Остаток сезона «Тотального диктанта-2020» будет перенесен на полгода. Его откроет «Тотальное путешествие», которое было прервано 14 марта из-за сложной эпидемиологической обстановки. Тогда организаторы приняли решение перенести автопробег на осень и проехать через одиннадцать оставшихся городов с 17 сентября по 7 октября.



С середины сентября начнутся повторные курсы подготовки к «Тотальному диктанту» в офлайн и онлайн-формате. Начать подготовку можно и сейчас: на сайте https://totaldict.ru/ размещены материалы очных курсов-2020, онлайн-курс по истории русской орфографии, онлайн-курс по орфографии и пунктуации «Никогда не пиши «ни когда».



Каждый четверг в 19:30 по московскому времени на сайте проходят занятия онлайн-школы. Занятия ведет Владимир Пахомов, кандидат филологических наук, председатель Филологического совета Тотального диктанта, научный сотрудник Института русского языка им. Виноградова РАН, главный редактор портала «Грамота.ру». Курс сопровождают члены Филологического совета Тотального диктанта. Во время эфира участники могут не только смотреть видео, но и задавать вопросы, на которые ответят члены Филологического совета диктанта.



Кроме того, на сайте размещена коллекция диктантов за 2018, 2019 годы, которые можно написать онлайн и отправить на проверку.



Поскольку многие участники по всему миру ждали акции именно 4 апреля, организаторы решили не оставлять поклонников проекта в одиночестве и провести в этот день семичасовой онлайн-марафон, посвященный русскому языку. Начало марафона – в 09:00 по московскому времени.



Участников ждет 6 актуальных лекций от экспертов и приглашенных гостей «Тотального диктанта»: Антона Сомина, Светланы Друговейко-Должанской, Ольги Северской, Киры Дружининой, Ильи Стахеева и Галины Юзефович. Все желающие смогут написать демодиктант «Время, вперед!» авторства Андрея Геласимова и сразу провести работу над ошибками вместе с Владимиром Пахомовым, председателем Филологического совета «Тотального диктанта». Гостями студии станут Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко (группа «Ундервуд»), автор YouTube-канала «Читалочка» Полина Парс, а также автор «Тотального диктанта-2020» Андрей Геласимов.



Столицей акции в этом году выбран Санкт-Петербург, где в октябре на главной площадке, в здании Главного штаба Эрмитажа, свой текст прочитает Андрей Геласимов.



Тотальный диктант должен был пройти 4 апреля, но был перенесен из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире.

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