Прикамские производители поставят в больницы региона защитные маски

13:31 | 31.03.2020

В больницы Пермского края поступит 15 тысяч защитных масок «Уралец Н» местного производства, предназначенных для использования в течение восьми часов. Первая партия уже отгружена в медучреждения краевой столицы. Такие маски переданы и волонтерам, которые помогают прикамцам из «группы риска», пожилым, а также маломобильным категориям граждан.



Первоочередно средствами защиты органов дыхания обеспечиваются службы жизнеобеспечения населения – это медицинские учреждения, скорая помощь, транспортные организации и стратегические предприятия – так как их работники контактируют с большим числом людей и потенциально сами могут стать переносчиками инфекции, поясняют в минздраве Пермского края.



«Сорбент» в краткие сроки запустил линию по производству одноразовых медицинских масок «Уралец-Н», рассказал директор ООО «Зелинский Групп» Борис Дубовик. Такая маска предназначена для предупреждения инфицирования и передачи инфекции от больного в окружающую среду, и ее можно использовать непрерывно до восьми часов: «Эти изделия могут применяться как в лечебно-профилактических учреждениях и местах массового скопления людей (транспорт, общественные организации), так и в домашних условиях».



В месяц «Сорбент» может производить около 300 тысяч таких масок. Кроме того, по словам Бориса Дубовика, на прошлой неделе компания в оперативном порядке поставила около 100 масок UNIX 6100 и тысячи фильтров UNIX 303 P3D в краевую больницу.



В Прикамье 14 предприятий готовы запустить или уже ведут производство средств индивидуальной защиты. Эти производители работают в Перми и других городах региона: «Чусовская швейная фабрика», «ТРЕК», «Прайм спорт» и пр. В сутки прикамские предприятия отшивают более 53 тысяч экземпляров средств индивидуальной защиты – масок и спецодежды.



Также в Пермском крае производят защитные очки, химическую продукцию для дезинфекции, дезинфицирующее оборудование, средства для рук и спиртовые салфетки. Директор «Суксунского оптико-механического завода» Иван Колчанов рассказал, что производственные мощности предприятия сейчас направлены на увеличение объема производства СИЗ, применяемых в первую очередь для борьбы с инфекцией. Вирус может предаваться через слизистую глаз, при этом в зоне повышенной опасности в первую очередь оказываются медработники. «Сегодня мы поставляем в медучреждения очки защитные закрытые и щитки лицевые, так как они обладают наилучшими защитными свойствами, - пояснил Иван Колчанов. - Я считаю, что продавцы продовольственных магазинов, фармацевты в аптеках, водители также должны применять совместно с масками защитные очки, беречь себя, ведь среди них также существует риск заражения, так как они по долгу службы постоянно контактируют с людьми».



Напомним, на территории Прикамья сейчас подтверждено 13 случаев заболевания коронавирусом. Под наблюдением врачей находятся 58 человек с симптомами ОРВИ, 3936 человек без симптомов ОРВИ – на самоизоляции дома.



Актуальная информация о предпринимаемых мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции размещается в разделе сайта губернатора и правительства Пермского края https://permkrai.ru/antivirus/.

© «Вечерние ведомости»