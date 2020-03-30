Пермь: новости дня
13:31 | 31.03.2020
Прикамские производители поставят в больницы региона защитные маски
Первоочередно средствами защиты органов дыхания обеспечиваются службы жизнеобеспечения населения – это медицинские учреждения, скорая помощь, транспортные организации и стратегические предприятия – так как их работники контактируют с большим числом людей и потенциально сами могут стать переносчиками инфекции, поясняют в минздраве Пермского края.
«Сорбент» в краткие сроки запустил линию по производству одноразовых медицинских масок «Уралец-Н», рассказал директор ООО «Зелинский Групп» Борис Дубовик. Такая маска предназначена для предупреждения инфицирования и передачи инфекции от больного в окружающую среду, и ее можно использовать непрерывно до восьми часов: «Эти изделия могут применяться как в лечебно-профилактических учреждениях и местах массового скопления людей (транспорт, общественные организации), так и в домашних условиях».
В месяц «Сорбент» может производить около 300 тысяч таких масок. Кроме того, по словам Бориса Дубовика, на прошлой неделе компания в оперативном порядке поставила около 100 масок UNIX 6100 и тысячи фильтров UNIX 303 P3D в краевую больницу.
В Прикамье 14 предприятий готовы запустить или уже ведут производство средств индивидуальной защиты. Эти производители работают в Перми и других городах региона: «Чусовская швейная фабрика», «ТРЕК», «Прайм спорт» и пр. В сутки прикамские предприятия отшивают более 53 тысяч экземпляров средств индивидуальной защиты – масок и спецодежды.
Также в Пермском крае производят защитные очки, химическую продукцию для дезинфекции, дезинфицирующее оборудование, средства для рук и спиртовые салфетки. Директор «Суксунского оптико-механического завода» Иван Колчанов рассказал, что производственные мощности предприятия сейчас направлены на увеличение объема производства СИЗ, применяемых в первую очередь для борьбы с инфекцией. Вирус может предаваться через слизистую глаз, при этом в зоне повышенной опасности в первую очередь оказываются медработники. «Сегодня мы поставляем в медучреждения очки защитные закрытые и щитки лицевые, так как они обладают наилучшими защитными свойствами, - пояснил Иван Колчанов. - Я считаю, что продавцы продовольственных магазинов, фармацевты в аптеках, водители также должны применять совместно с масками защитные очки, беречь себя, ведь среди них также существует риск заражения, так как они по долгу службы постоянно контактируют с людьми».
Напомним, на территории Прикамья сейчас подтверждено 13 случаев заболевания коронавирусом. Под наблюдением врачей находятся 58 человек с симптомами ОРВИ, 3936 человек без симптомов ОРВИ – на самоизоляции дома.
Актуальная информация о предпринимаемых мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции размещается в разделе сайта губернатора и правительства Пермского края https://permkrai.ru/antivirus/.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:02 | 31.03.2020
Дмитрий Махонин: Главы муниципалитетов должны принимать все необходимые меры в условиях коронавируса
16:59 | 31.03.2020
Сегодня ночью в Екатеринбурге стартует запись детей в лагеря
16:27 | 31.03.2020
В Екатеринбурге просят помощи в поисках родных найденной бабушки
16:18 | 31.03.2020
На Среднем Урале похолодает
15:58 | 31.03.2020
Свердловская область готовится к ухудшению ситуации с коронавирусом
15:42 | 31.03.2020
В Екатеринбурге уже в апреле начнут подготовку к параду Победы
15:21 | 31.03.2020
В Екатеринбурге за нарушение карантина опечатали автосалон
15:00 | 31.03.2020
Конституционный комитет СФ поддержал введение уголовной ответственности за нарушение карантина
14:58 | 31.03.2020
На свердловских трассах появились призывы остаться дома
14:36 | 31.03.2020
Число заражённых коронавирусом в Свердловской области возросло до 33
13:37 | 31.03.2020
В этом году «Тотальный диктант» пройдет осенью
13:31 | 31.03.2020
Прикамские производители поставят в больницы региона защитные маски
13:31 | 31.03.2020
Подготовку к Универсиаде-2023 в Екатеринбурга отложили на два месяца
13:25 | 31.03.2020
В Перми начался ремонт дорог горячим асфальтом
12:40 | 31.03.2020
Свердловчанам напомнили, как правильно мыть руки
12:35 | 31.03.2020
В Екатеринбурге началась подготовка Генплана до 2041 года
12:33 | 31.03.2020
«ЕЭС-Гарант» повысил энергоэффективность Пермского аграрно-технологического университета
12:08 | 31.03.2020
Екатеринбуржец изобрел уникальную программу распознавания жестов
11:43 | 31.03.2020
В Свердловской области будут судить гражданина, обвиняемых в продаже искусственных шуб вместо натуральных
11:20 | 31.03.2020
В Екатеринбурге выписали ещё двоих пациентов, вылечившихся от COVID-19
11:00 | 31.03.2020
Верующих свердловчан призвали молиться дома
10:20 | 31.03.2020
В администрации Екатеринбурга рассказали о том, как вести себя в режиме самоизоляции
10:10 | 31.03.2020
Екатеринбург стал одним из самых разочаровывающих городов
09:13 | 31.03.2020
Тимофей Радя обновил надпись на щите пятиэтажки из-за карантина
09:02 | 31.03.2020
Под Екатеринбургом сгорел дом, который уральцы арендовали для вечеринки
21:25 | 30.03.2020
В Пермском крае принят закон о первоочередных мерах поддержки бизнеса
20:35 | 30.03.2020
В Екатеринбурге выявили 30 магазинов, не закрывшихся на карантин вопреки указу губернатора
19:42 | 30.03.2020
Свердловское предприятие по пошиву одежды переквалифицируется на изготовление защитных костюмов
18:56 | 30.03.2020
В Свердловской области ввели режим самоизоляции граждан