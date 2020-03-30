В Перми начался ремонт дорог горячим асфальтом

13:25 | 31.03.2020

В городе заработали асфальтобетонные заводы, производящие горячий асфальт. В Орджоникидзевском, Кировском и Мотовилихинском районах уже выполнены первые ремонты дорог с применением горячей смеси. Продолжается экспресс-ремонт с применением литого асфальтобетона – так отремонтировано 6 тысяч кв. м дорог.



В этом году весенняя профилактика дорог литым асфальтобетоном началась раньше обычного – в начале марта. Литой асфальтобетон обладает исключительными адгезионными свойствами и водостойкостью. Именно это обеспечивает прочное сцепление с дорожной основой даже при отрицательных температурах и повышенной влажности воздуха.



Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, на данный момент литым асфальтобетоном отремонтировано около 6 тысяч кв. м покрытия, также в городе начался ремонт дорог горячим асфальтобетоном. Работы уже проводились в Кировском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах, на этой неделе планируется наращивать темпы – приступить к такому ремонту в Свердловском, Дзержинском и других районах Перми.



Качество работ контролируют специалисты МКУ «Благоустройство района». Ежедневно они проводят мониторинг состояния дорог в районе. Постоянно формируется новый маршрут работ для того, чтобы провести ремонт как можно большей часть улично-дорожной сети района там, где это требуется.



Напомним, что в 2020 году запланирован ремонт 25 объектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также по проекту «Малые дела». Также продолжатся крупные реконструкции улицы Героев Хасана и улицы Революции, капитальный ремонт Комсомольского проспекта, улицы Крупской. Начнутся масштабные работы на улице Краснополянской и улице Карпинского. Всего в этом году объем дорожного ремонта вновь составит около 1 миллиона квадратных метров покрытия. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, до 85% к 2024 году.

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