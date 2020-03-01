В Перми будет ограничено посещение 68 квартала эспланады

16:50 | 30.03.2020

С 31 марта участок эспланады от Законодательного собрания до улицы Попова будет закрыт для посещения. Ограничение связано с введением в городе мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



В целях безопасности жителей в Перми введены ограничения по посещению мест массового отдыха. На прошлой неделе были закрыты проходы на набережную, теперь те же меры будут предприняты в отношении 68 квартала эспланады, которая в хорошую погоду является местом большого скопления людей. Будет закрыт участок обновленной эспланады от здания Законодательного собрания Пермского края до улицы Попова.



Напомним, что проход на набережную закрыт со всех сторон, но для пробежки променадную часть набережной Камы ежедневно открывают с 06:00 до 12:00.



Что касается муниципальных парков, то здесь также введены ограничительные меры: отменены культурно-массовые мероприятия и приостановлена работа аттракционов.



Поскольку парки являются естественной транзитной зоной и не имеют ворот, ограничить доступ на их территорию невозможно. Вместе с тем, горожанам рекомендуют не посещать парки и скверы для профилактики распространения инфекции.

© «Вечерние ведомости»