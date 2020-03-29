В Прикамье коронавирус выявлен еще у двух человек

14:24 | 30.03.2020

По информации сайта стопкоронавирус.рф, 30 марта в Пермском крае выявлено еще два человека с коронавирусной инфекцией. Теперь в Прикамье 13 пациентов, у которых подтвержден этот диагноз.



Отметим, в РФ за сутки установлено 302 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев в стране, таким образом, достигло 1836, затронут 71 регион.

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