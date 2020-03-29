Житель Прикамья оштрафован за кражу с помощью мобильного банка

14:14 | 30.03.2020

В Пермском крае судебные приставы взыскали уголовный штраф с мужчины, укравшего деньги с чужого банковского счета, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В отделе судебных приставов по Суксунскому и Ординскому районам на исполнении находился документ, выданный на основании приговора суда, о взыскании уголовного штрафа в размере 45 тысяч рублей в пользу федерального бюджета.



Суд установил, что из-за ошибки программного обеспечения в салоне сотовой связи 19-летнему жителю Суксунского района выдали сим-карту с номером, зарегистрированным на имя другого человека. Установив симку в свой телефон, молодой человек получил сообщение о зачислении денежных средств от «Мобильного банка». Он решил похить деньги и провел ряд переводов на свой счет и счет супруги. Этими средствами подсудимый распорядился, как своими, ущерб потерпевшему составил более 20 тысяч рублей. Позже молодой человек раскаялся и сам явился в правоохранительные органы.



Суд учел факт добровольного возмещения материального ущерба. Прикамца признали виновным в краже с банковского счета и приговорили к уплате уголовного штрафа в размере 45 тысяч рублей. Молодой человек выплатил штраф в установленный судом срок.

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