В пермских ЗАГСах ограничено число гостей торжественных бракосочетаний до 10 человек

13:57 | 30.03.2020

Для профилактики распространения коронавируса молодоженам рекомендуют отложить торжественные церемонии бракосочетания или приглашать на них не более 10 человек. Чествования юбиляров и торжественные регистрации новорожденных также временно не проводятся.



Как рассказали в управлении ЗАГС администрации Перми, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача России и Указом главы Пермского края принято решение ограничить личный прием граждан и доступ в отделы ЗАГС. Такие меры предпринимаются с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.



Государственная регистрация рождения и смерти производится в прежнем режиме.

Жителям рекомендуется по возможности отказаться от личного посещения отделов ЗАГС и подавать заявления о государственной регистрации актов гражданского состояния через портал государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru/.



Молодоженам, запланировавшим торжественные церемонии регистрации брака в период карантинных мероприятий, рекомендуется перенести их на более поздний срок.

Тем парам, которые решили не откладывать торжество, необходимо ограничить количество участников церемонии до 10 человек, включая сотрудников отдела, задействованных в церемонии.



Все массовые мероприятия (чествования юбиляров, торжественная регистрация новорожденных) отменяются на весь период действия профилактических мер. В управлении ЗАГС администрации Перми просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.



Запросы от организаций и граждан можно направлять по электронной почте: zags@gorodperm.ru. Всю необходимую дополнительную информацию можно получить по телефону: 210-12-28.

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