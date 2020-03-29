Пермские волейболисты обеспечили себе выход в Высшую лигу А

13:39 | 30.03.2020

На заочном заседании Президиума Всероссийской федерации волейбола принято решение об окончании чемпионатов России сезона 2019-2020 во всех лигах. Меры приняты в связи с распространением коронавируса в стране.



В Высшей лиге Б, где выступает пермский клуб, победитель определен по фактическому положению команд на момент приостановления чемпионата. «Кама» является безоговорочным лидером сезона, имея в своем активе 95 очков и 32 победы в 34 матчах. Ближайший преследователь – ВК «Волжанин» – отстает от пермяков на 7 очков.



Таким образом, команда Андрея Букатова стала чемпионом и получила право в следующем сезоне дебютировать в Высшей лиге А – втором по значимости волейбольном дивизионе России.



Напомним, ВК «Кама» создан осенью 2018 года и дебютировал в чемпионате России I Лиги – открытом чемпионате Приволжского федерального округа. Команда состоит только из воспитанников Пермского волейбола. С 1 января 2019 года «Кама» вошла в состав «Центра спортивной подготовки Пермского края» и начала финансироваться из бюджета региона.



В своем первом сезоне «Кама» стала победителем открытого Чемпионата Приволжского федерального округа по волейболу и получила право выступить в финальном этапе чемпионата России I Лиги, где разыгрывались путевки в Высшую лигу Б. Пермяки заняли итоговое 3 место, которое позволило пойти на повышение в классе.



Добавим, что с 1 января 2019 открыто отделение волейбола в Академии игровых видов спорта Пермского края.

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