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Пермь: новости дня


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12:09 | 30.03.2020

К середине недели в Перми похолодает

Сейчас в столице Прикамья +10 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня, 30 марта, днем в Перми будет до +11°C, ночью около +3°C.

Завтра будет около +8°C, ночью до +5°C. В среду, 1 апреля, днем воздух может прогреться до +10°C, вечером наступит похолодание, осадки, усиление ветра. Утром в четверг столбик термометра покажет около -4°C, днем будет чуть выше нуля, возможны кратковременные ливневые снегопады. В пятницу ожидается около +4°C. В выходные, по предварительным прогнозам, заметно потеплеет.

© «Вечерние ведомости»

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