Пермь: новости дня
12:49 | 27.03.2020
В Прикамье меры налоговой поддержки предпринимателям в связи с коронавирусом составят 1 млрд рублей
В четверг, 26 марта, состоялось совещание по мерам поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией под председательством главы региона Дмитрия Махонина.
Глава региона обозначил, что принятые меры поддержки относятся к предпринимателям, у которых трудоустроено порядка 70 тыс. жителей Прикамья. Это компании сфер общественного питания, торговли автотранспортными средствами, гостиницы, туристический бизнес и другие. «Сегодня мы озвучили готовность отсрочить уплату транспортного налога, налога на имущество, арендных платежей на землю и недвижимость. Кроме того, краевые власти предусматривают средства поддержки из госфондов. Патент в озвученных сферах бизнеса будет установлен символический – 1 рубль, – прокомментировал итоги совещания Дмитрий Махонин. – Меры поддержки будут корректироваться, исходя из данных федеральной налоговой службы, так как ведомство имеет доступ к данным онлайн-касс. Мы поймем, какие сферы нуждаются в нашей поддержке, по их реальным оборотам».
В качестве мер поддержки региональные власти предложили освободить от имущественного налога индивидуальных предпринимателей, которые работают в небольших помещениях. Эта категория предпринимателей сможет воспользоваться налоговым вычетом на площади торгово-офисной недвижимости в 100 кв. м, действующим в настоящее время для организаций. Для поддержки арендаторов предлагается стимулировать собственников-арендодателей временно снизить арендную плату. Для этого власти вводят льготу, предусматривающую снижение суммы налога для собственников на размер снижения арендной платы для их арендаторов.
Председатель Совета Пермской ТПП Олег Жданов подчеркнул своевременность данных мер поддержки, так как больше всего в период сложной эпидемической ситуации пострадала именно сфера услуг: «Она не сможет быстро восстановить обороты. При этом никто не снимал с бизнесменов ответственность по выплате заработной платы, аренды, оплате услуг ЖКХ».
Для организаций в Пермском крае предлагается ввести полугодовую отсрочку по уплате имущественного налога для владельцев торгово-офисной недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости (самая налогоемкая категория недвижимости), а также аналогичную отсрочку на транспортный налог (за исключением налога на дорогостоящие автомобили, относящиеся к предметам роскоши). Муниципалитетам края будет рекомендовано ввести аналогичную отсрочку для организаций и по уплате земельного налога.
Отсрочка будет предоставлена и на арендные платежи для предпринимателей, арендующих недвижимость и земельные участки, находящиеся в краевой и муниципальной собственности.
Для поддержки микропредприятий, применяющих спецрежимы для малого бизнеса, стоимость патента для индивидуальных предпринимателей в отраслях, подверженных риску, снижена до 1 рубля в год, а ставки по упрощенной системе налогообложения будут снижены до минимальных значений. Индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, смогут рассчитывать на снижение налоговой ставки с 6 до 1%. Эти и другие меры в качестве выпадающих доходов из краевого бюджета позволят оказать помощь предпринимателям почти на 1 млрд руб. Предполагается, что меры будут действовать в течение 2020 года.
По словам бизнес-омбудсмена Пермского края Анатолия Маховикова, предпринимателям не нужно терять оптимизма: «Важно искать новые пути развития, новые форматы развития. Большая степень ответственности в этом лежит на самом бизнесе, – отметил он. – При этом важно максимально быстро «спустить» озвученные меры поддержки и на муниципальный уровень, чтобы охватить бизнес в территориях края».
Комментируя предлагаемые меры, сопредседатель Пермского краевого отделения «Деловой России» Евгений Протопопов подчеркнул, что сейчас важно максимально доступно разъяснить бизнесу, при каких условиях, на какие меры поддержки можно рассчитывать. Специальные механизмы будут разработаны и представлены предпринимателям.
© «Вечерние ведомости»
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