В Перми немного потеплеет

12:24 | 27.03.2020

Сейчас в столице Прикамья +3 градуса, солнечно. Сегодня, 27 марта, днем в Перми будет около +4°C, ночью – около -1°C.



Завтра столбик термометра покажет +5°C, возможны осадки. В воскресенье, 29 марта, воздух прогреется до +6°C, ночью ожидается положительная температура – около +1°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, потеплеет до +9°C.

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