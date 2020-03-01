Пермь: новости дня
19:07 | 26.03.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на виртуальные мероприятия
Преобразования эпохи правления императора Петра I открыли новый период истории русской книги: в России бурными темпами развивалось гражданское книгопечатание. Отличительной чертой дворянской культуры петровского времени стала секуляризация (снижение влияния религии) образования и чтения. Книги кириллического шрифта издавались по-прежнему, но для государственных и общекультурных надобностей была введена гражданская азбука.
Сейчас во всех книжных хранилищах Пермского края выявлено всего девять экземпляров книг гражданского шрифта петровской эпохи, три из них находятся в фонде Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького. В основном это книги исторической тематики. Среди них «Введение в историю Европы» 1723 г. Самюэля Пуфендорфа, повествующее о событиях европейской истории. Интересна запись на книге, относящаяся к истории Пермского края: «Книга о разных европейских государствах Его превосходительства генерал майора и кавалера барона Александр Николаевича Строганова служителя Александр Никифорова сына Сивкова куплена на Красной площади, дано за нее денег два рубли 1771 году марта 26-го числа».
Другие издания выставки: Мауро Орбини «Книга историография початия имени, славы, и расширения народа славянского, и их царей и владетелей под многими именами и провинциями» 1722 г. и «Рассуждение какие законные причины Его Величество Петр Великий и проч. к начатию войны против Короля Карла 12 Шведского 1700 году имел…», написанное Петром Павловичем Шафировым. В краевой библиотеке хранится экземпляр третьего издания: Санкт-Петербург, 1722 г.
Выставка размещена на сайте Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького https://www.gorkilib.ru/events/vystavka-knigi-petrovskoy-epokhi. На YouTube-канале библиотеки можно посмотреть видеорассказ о выставке https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=wLknLScnHhU&feature=emb_logo.
Оцифрованные варианты изданий представлены в коллекции «Книжные памятники РНБ» Российской государственной библиотеки.
Напомним, «Горьковка» продолжает готовить материалы, доступные дистанционно. В частности, на сайте библиотеки опубликованы:
- обзор оцифрованных книг 1701-1800 гг. из фонда «Горьковки», выложенных в свободный доступ в Пермской электронной библиотеке https://www.gorkilib.ru/events/zachem-v-nashe-vremya-biblioteki;
- «Звучащий редкий фонд»: видеозапись концерта-беседы, подготовленного с преподавателями и студентами факультета музыки ПГПУ https://www.gorkilib.ru/events/zvuchashchiy-redkiy-fond-videozapis-kontserta-besedy;
- мультимедийная презентация «Всемирный день поэзии» о сборниках стихов, изданных на двух языках http://www.gorkilib.ru/pdf/Всемирный_день_поэзии_2020.pdf;
- обзор-презентация «ВОВ в современной литературе» http://www.gorkilib.ru/pdf/obzor-prezentatsiya-vov-v-sovremennoy-literature.pdf.
Краевая библиотека предлагает пользоваться услугами удаленного доступа к библиотечным и другим электронным ресурсам: https://www.gorkilib.ru/events/elektronnye-resursy-v-onlayn-rezhime.
Полный список всех мероприятий краевой библиотеки, доступных онлайн, опубликован на сайте «Горьковки»: https://www.gorkilib.ru/events/gorkovka-v-onlayn-rezhime.
По мере готовности виртуальных выставок, презентаций, лекций, клубов в этом списке появляются активные ссылки на каждое мероприятие.
© «Вечерние ведомости»
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