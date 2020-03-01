На следующей неделе в детских садах Перми будут работать дежурные группы

18:01 | 26.03.2020

Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в Российской Федерации нерабочей. Школы и детские сады Перми будут закрыты, однако для детей, чьи родители работают в службах жизнеобеспечения, будут действовать дежурные группы. Выходные объявлены как для школьников и воспитанников детских садов, так и для сотрудников учебных заведений.



В выходную неделю дистанционное обучение организовано не будет. В течение текущей недели была проведена работа по переходу общеобразовательных учреждений на дистанционное обучение: школы определили электронные платформы, с использованием которых будут проводить обучение, составили расписания занятий. Данная информация будет доведена до учащихся и их родителей после окончания выходных дней.



С 28 марта по 5 апреля детские сады Перми будут также закрыты. Однако для детей отдельных категорий граждан будут созданы дежурные группы, которые продолжат функционировать с учетом проведения противоэпидемических мероприятий (утренних фильтров, дезинфекции помещений). Посещать детский сад смогут ребята, чьи родители работают в жизнеобеспечивающих службах. К ним относятся медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней. В настоящее время готовится приказ о создании дежурных групп, более детальная информация будет доведена до родителей до конца текущей недели.



Отметим, что для категорий граждан, дети которых получают бесплатное питание в образовательном учреждении, будет организована выдача продуктовых наборов. Механизм их предоставления в настоящее время утверждается.



По всем вопросам, касающимся организации учебного процесса или функционирования образовательных учреждений, пермяки могут обратиться в департамент образования по телефону: 212-70-50. Звонки принимаются ежедневно по будням с 09:00 до 18:00.

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