С начала 2020 года к проекту «Умный город» подключились три города Пермского края

13:47 | 26.03.2020

В Краснокамске, Лысьве и Чусовом реализуют направления проекта, в том числе связанные с модернизацией общественной и внутридомовой инфраструктуры.



В Пермском крае с 2019 года стартовал проект «Умный город». В течение 2019 года в проект вошли Пермь, Березники, Чайковский, Соликамск и Нытва. В начале 2020 года к проекту подключились также Краснокамск, Лысьва и Чусовой, увеличив количество городов-участников проекта до восьми. Кроме того, на очереди к вхождению в проект города Добрянка, Красновишерск, Кунгур и Оханск.



В рамках мероприятий по реализации проекта запланировано внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов, сокращение потребления энергоресурсов в государственных и муниципальных учреждениях, энергоэффективное городское освещение, автоматизированный контроль за работой дорожной и коммунальной техники, интеллектуальное управление городским общественным транспортом и прочее.



Согласно дорожным картам участников проекта, в 2020 году в городах будет проведена модернизация городского освещения с учетом энергоэффективных технологий. Так, в Краснокамске появятся 2000 «умных» светильников, в Лысьве – 4137. Отметим, что в 2019 году в Чайковском уже появилось 4513 светильников, что помогло сэкономить до 6 млн руб. затрат на электроэнергию.



В Чайковском и Нытве активно внедряется региональная навигационно-информационная система (РНИС): в этих городах отслеживаются передвижение 80% и 78% коммунальной и дорожной техники соответственно. В Чайковском в 2020 году планируется построить две зарядные станции для электротранспорта, два «умных» пешеходных перехода, а также в рамках «Умного города» внедрить системы отслеживания передвижения общественного транспорта в онлайн-режиме.



В Чусовом проводится автоматическая диспетчеризация объектов водоснабжения, водоотведения и энергосбережения в многоквартирных домах. В планах – установка «умного» светофора, оснащения системой учета объектов водоснабжения, водоотведения и энергосбережения в многоквартирных домах и обеспечение приема данных в ЕДДС, в результате чего на 20% сократятся затраты на оплату коммунальных ресурсов в учреждениях города.



В 90% малонаселенных округов городов Краснокамска и Лысьвы создана сеть сотовой связи и высокоскоростного интернета. В числе планов – установка 21 публичной точки Wi-Fi на центральных улицах и в общественных местах в Лысьве и 11 точек в Краснокамске. В Краснокамске также планируется установка 75 камер видеонаблюдения на дорогах и в общественных пространствах, и в 2020–2021 годах – установка двух «умных» остановок с Wi-Fi и кнопкой вызова экстренных служб, а около них – «умных» пешеходных переходов.



В Соликамске в рамках проекта в 2019 году было установлено 3700 светодиодных светильников, работающих с помощью сети LoRaWan. Функционирует также система мониторинга движения 50% единиц коммунальной и дорожной техники, 44% общественного транспорта и 100% – школьных автобусов.



За все время действия проекта в Перми в 100% общеобразовательных учреждений была проведена модернизация счетчиков потребления энергоресурсов, внедрена Единая система оплаты проезда (ЕСОП) – к ней подключены все транспортные средства краевой столицы. Достигнут также 100%-ный показатель в мониторинге движения коммунальной и дорожной техники.



В Березниках к началу 2020 года было установлено около 1 тыс. камер на 100% дошкольных и общеобразовательных учреждений для обеспечения круглосуточного бесперебойного мониторинга объектов образования. Также была введена автоматизированная система учета и диспетчеризации энергоресурсов и воды в 101 объекте (здания социальной направленности, детские сады, школы).



«Один из главных целей проекта «Умный город» – сокращение потребления энергоресурсов и повышение безопасности населения. Так, от 55 до 70% составляет экономия электроэнергии благодаря «умному» освещению. После модернизации счетчиков потребления тепла и воды в домах, участвующих в проекте «Умное ЖКХ», экономия расходов может составлять до 19%. Специальные датчики движения, установленные на дорогах в рамках «Умный пешеходный переход», позволяют снизить количество ДТП и обезопасить пешеходов. На конец 2019 года по краю было установлено 92 таких пешеходных перехода, а в 2020 году их количество должно быть увеличено до 342», – говорит руководитель ГБУ «Центр информационного развития Пермского края» Артем Нечаев.



До конца 2024 года «Умный город» будет реализован во всех муниципалитетах региона.

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