Оперштаб по коронавирусу: в Пермском крае приостановят деятельность досуговых заведений

12:26 | 26.03.2020

Речь идет обо всех объектах, предполагающих скопление людей, – детские комнаты, кинотеатры, развлекательные центры, бассейны и фитнес-центры. Соответствующее решение принято оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.



До особого распоряжения на территории Пермского края приостановят деятельность ночные клубы (дискотеки) и иные аналогичные объекты, кинотеатры (кинозалы), детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры, санаторно-курортные учреждения, иные развлекательные и досуговые заведения, помимо этого вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.



Как пояснил по итогам заседания оперштаба глава Пермского края Дмитрий Махонин, важно, чтобы жители региона с пониманием отнеслись к принимаемым мерам и следовали рекомендациям Роспотребнадзора и минздрава Прикамья. «Остановить распространение инфекции можем только мы, если будем ответственно относиться к своему здоровью: чаще мыть руки, обрабатывать их и рабочие поверхности антисептиками, а при возможности – оставаться дома», – обозначил Дмитрий Махонин.



Отметим, 25 марта во время заседания правительства глава региона призвал членов правительства и глав муниципальных образований рассмотреть возможность перевода части государственных и муниципальных служащих на удаленную работу.



Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры. Такое решение власти приняли на заседании оперштаба по коронавирусу, возглавляемого вице-премьером Татьяной Голиковой.

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