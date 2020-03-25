Пермь: новости дня
12:26 | 26.03.2020
Оперштаб по коронавирусу: в Пермском крае приостановят деятельность досуговых заведений
До особого распоряжения на территории Пермского края приостановят деятельность ночные клубы (дискотеки) и иные аналогичные объекты, кинотеатры (кинозалы), детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, бассейны, фитнес-центры, санаторно-курортные учреждения, иные развлекательные и досуговые заведения, помимо этого вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.
Как пояснил по итогам заседания оперштаба глава Пермского края Дмитрий Махонин, важно, чтобы жители региона с пониманием отнеслись к принимаемым мерам и следовали рекомендациям Роспотребнадзора и минздрава Прикамья. «Остановить распространение инфекции можем только мы, если будем ответственно относиться к своему здоровью: чаще мыть руки, обрабатывать их и рабочие поверхности антисептиками, а при возможности – оставаться дома», – обозначил Дмитрий Махонин.
Отметим, 25 марта во время заседания правительства глава региона призвал членов правительства и глав муниципальных образований рассмотреть возможность перевода части государственных и муниципальных служащих на удаленную работу.
Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры. Такое решение власти приняли на заседании оперштаба по коронавирусу, возглавляемого вице-премьером Татьяной Голиковой.
© «Вечерние ведомости»
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