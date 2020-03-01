Пермь: новости дня
20:16 | 25.03.2020
Юрий Уткин провел прямую линию с жителями Перми
Жительница микрорайона Владимирский обратилась с просьбой установить освещение на аллее по ул. Краснополянской, 5. Юрий Уткин сообщил, что в ближайшее время приступят к комплексному благоустройству и реконструкции улицы Краснополянской, в частности, отремонтируют дороги и тротуары, установят современное освещение.
Еще одна жительница микрорайона пожаловалась на коммунальщиков. Снег не убирают и невозможно пройти до остановки, а кронирование тополей на ул. Пихтовой так и не было завершено. В доме отсутствует отопление и горячая вода. Депутат предложил совместно обратиться в администрацию, чтобы решить проблемы комплексно. Также гражданка рассказала, что в 3-й медсанчасти нарушен график приемов, а управляющая компания не соблюдает рекомендации министерства здравоохранения по уборке подъездов. Юрий Уткин уведомил, что информация будет предоставлена в соответствующие органы.
Об отсутствии медицинских масок сообщила жительница Свердловского района. Юрий Уткин рассказал, что оперативным штабом по борьбе с коронавирусом уже налажена работа с поставщиками для выпуска масок на предприятиях Пермского края, в ближайшее время они появятся в магазинах города.
Жительница дома по ул. Краснополянской, 13 рассказала, что после уборки снега повреждена целостность крыши, начали падать кирпичи. Юрий Уткин проконтролирует ремонтные работы управляющей компании.
От лица жителей микрорайона Новобродовский заявительница обратилась за помощью. По словам гражданки, часть микрорайона не была включена в проект газификации, множество жителей остались без газа. Оснований для этого решения им не предоставили. Юрий Уткин попросил отправить ему пакет документов, для того чтобы разобраться в этой ситуации.
Жительница аварийного дома по ул. Василия Каменского, 32А поинтересовалась, когда дом будет переселен. По словам женщины, в рамках региональной программы жильцов должны были переселить уже в начале 2020 года. Юрий Уткин уверил, что ситуация по городу сдвинулась с мертвой точки, благодаря муниципальной программе переселены 98% домов. Депутат направил запрос в компетентные органы, информация о статусе дома будет предоставлена заявительнице.
© «Вечерние ведомости»
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