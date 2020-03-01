Пермякам предлагают обсудить тему выбора образовательной программы в школе

19:26 | 25.03.2020

27 марта в 12:00 пройдет прямая трансляция по вопросам выбора образовательных программ и обеспечения этих программ учебными пособиями. В обсуждении примут участие представитель департамента образования Оксана Орехова и эксперт министерства образования и науки Светлана Стэнеску.



Родители пермских школьников смогут присоединиться к трансляции на странице департамента образования в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/perm_obrazovanie. Предварительные вопросы принимаются там же в комментариях к анонсу или сообщениях.



Сейчас продолжается прием будущих первоклассников в школы города. После подачи заявления и зачисления в школу происходит определение образовательной программы, по которой будет учиться ребенок. В начальных классах школ города реализуются всем известные программы – «Школа России», «Перспектива», система Эльконина – Давыдова и другие. Кроме того, образовательные учреждения вправе создать свою собственную программу. В ходе прямого эфира эксперты разъяснят, какие отличия имеют эти программы и их методическое обеспечение.



В основе любой образовательной программы должна быть заложена предметная линия учебников и учебных пособий, которые входят в федеральный перечень учебной литературы, рекомендованной к использованию. Определенный учреждением список учебников и учебных пособий согласуется с педсоветом школы и утверждается приказом директора. Приобретение учебной литературы производится за счет бюджетного финансирования. Привлечение средств родителей на закупку учебников недопустимо – для освоения программы учебники, а также учебно-методические материалы выдаются школьникам бесплатно. Со списком учебников и учебных пособий родитель может ознакомиться самостоятельно – на сайте школы в разделе «Образование» размещены образовательные программы с перечнем учебников и учебных пособий для их реализации. Если учебник или учебное пособие не входит в этот список, его использование в учебном процессе недопустимо.

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