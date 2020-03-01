Пермь: новости дня
15:14 | 25.03.2020
Новую маршрутную сеть обсудили в Общественной палате Пермского края
На встрече присутствовали председатель комиссии по развитию экономики и инфраструктуры Общественной палаты Пермского края Олег Ганин, начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, члены общественной палаты, представители профсоюзов, ТОС и вузов города.
В ходе заседания обсуждались изменения маршрутов, которые вступают в силу с 1 апреля текущего года и в первую очередь коснутся автобусных маршрутов Кировского, Орджоникидзевского, а также частично Дзержинского и Мотовилихинского районов. Именно там пермяки просили организовать новые транспортные сообщения, продлить маршруты или сократить интервалы движения. Ознакомиться со всеми изменениями маршрутов можно на главной странице официального сайта администрации Перми https://www.gorodperm.ru/.
Ранее заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева отмечала, что сегодня в центре города существует переизбыток транспорта, а в районах, таких, как Кировский и Орджоникидзевский, – недостаток. Изменения направлены на соблюдение баланса объема транспортной работы в центре и районах города.
В рамках новой маршрутной сети автобусы №20 и №15 будут следовать до Центрального рынка, при этом часть рейсов маршрута №20 будет следовать до ДДК им. Кирова. Маршрут №60 возвращается на улицу Докучаева и будет следовать через микрорайоны Железнодорожный, Акуловский и Пролетарский. Также для жителей Ласьвинских хуторов вместо сезонного маршрута будет организован постоянный маршрут №39. При этом на автобусном маршруте №65 «Садовая – ул. Маршала Рыбалко – Березовая роща» будет сокращен интервал движения и увеличено количество рейсов. Кроме того, маршрут №6 из микрорайона Железнодорожный будет следовать до станции Пермь II. Маршрут №64 будет курсировать без изменений.
Что касается Орджоникидзевского района, здесь будет запущен новый маршрут №24, он необходим для связи микрорайонов Домостроительный и Энергетик с площадью Дружбы. Внутрирайонную связь будет обеспечивать маршрут №22 «микрорайон Васильевка – ПВИ», он объединит микрорайоны Васильевка и Гайва. Маршрут №58 обеспечит связь между микрорайонами Васильевка и Вышка-I. Маршрут №48 будет продлен до микрорайона Январский. Маршруты №32, №53 и №78 будут курсировать без изменений, но при этом на маршруте №53 будет увеличено количество рейсов и сокращен интервал движения. Автобусный маршрут №73 будет следовать через 10-й микрорайон.
В Мотовилихинском районе для сокращения времени движения маршрут №38 будет следовать без заезда в микрорайон Костарево. При этом будет организованы два новых кольцевых маршрута №69 и №70 «микрорайон Ива – улица Грачёва», они будут обеспечивать транспортную связь с объектами социальной значимости для жителей микрорайонов Ива, Костарева и Грибоедовский. Маршрут №11 будет следовать через бульвар Гагарина и улицу Старцева.
Участники встречи задали вопросы об интеграции городского транспорта с другими видами транспорта, осуществляющими перевозку пассажиров. В частности, присутствующих интересовало строительство трамвайной ветки от станции Пермь-2 до станции Пермь-1, а также пересечение с межмуниципальными маршрутами. Также обсуждались планы по организации транспортного сообщения с перехватывающими парковками, обустройство которых сейчас рассматривается администрацией города. Начальник департамента транспорта рассказал о возможности корректировки маршрутной сети и организации новых связей при необходимости.
Напомним, за год до внедрения маршрутной сети, в прошлом году, городские власти провели встречи с жителями во всех районах города, а также с депутатами, председателями ТОС, студенческим сообществом и членами ОНФ, чтобы выявить наиболее востребованные транспортные сообщения между районами и микрорайонами. По итогам встреч в департамент транспорта администрации Перми поступило порядка 1500 обращений. Из них 400 пожеланий жителей было учтено полностью, еще 700 – частично.
© «Вечерние ведомости»
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