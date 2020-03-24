В Перми продезинфицированы уже шесть тысяч подъездов домов

14:41 | 25.03.2020

По поручению департамента ЖКХ УК и ТСЖ проводят активную санитарную обработку подъездов, мусоропроводов и мусорокамер в многоквартирных домах. Также управляющим организациям напоминают о важности обработки ручек и перил в подъездах.



НП «ЖКХ Контроль» совместно с департаментом ЖКХ администрации Перми и молодогвардейцами Прикамья в соответствии с введенным главой города Дмитрием Самойловым режимом повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса проводят ежедневный мониторинг проведения дезинфекции подъездов и мусоропроводов в многоквартирных домах.



Управляющим организациям поручено активнее применять профилактические меры, которые позволят предупредить распространение заболевания. Администрации районов города Перми направили в адрес УК и ТСЖ телефонограммы о необходимости проведения дезинфекции мест общего пользования, стволов мусоропровода и мусороприемных камер.



В результате из 18 979 подъездов города уже проведена обработка в 5988, обработано 908 мусоропроводов и 761 мусорная камера из 2085.



Кроме того, в городском департаменте ЖКХ разработана информационная листовка, которая призывает УК и ТСЖ проводить ежедневную обработку ручек, перил и кнопок лифта, жителей – чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами, а также с позиции собственников жилых помещений контролировать работу управляющих организаций в части дезинфекции подъездов. Листовка направлена в управляющие организации и ТСЖ для размещения в подъездах и на досках объявлений многоквартирных жилых домов.



Также напомним, что ресурсоснабжающие организации города просят потребителей коммунальных услуг по возможности воздержаться от посещения офисов компаний. Оплатить услуги можно онлайн. Рекомендуется оказывать помощь в оплате коммунальных услуг своим родственникам старшего возраста.

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