14:10 | 25.03.2020

Ведомство предлагает обращаться по вопросам таможенного дела в письменном виде, через электронную и обычную почту.



В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации и в соответствии с Методическими рекомендациями по режиму труда государственных органов, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Пермская таможня рекомендует обращаться письменно за получением государственной услуги по консультированию по вопросам таможенного дела в соответствии со статьей 359 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, а также по иным вопросам, входящим в компетенцию таможенного органа, путем направления обращения на электронный адрес отдела документационного обеспечения таможни: prm-odo@ptu.customs.ru. Почтовый адрес Пермской таможни: 614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 46.

© «Вечерние ведомости»