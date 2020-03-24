«Новогор-Прикамье» приостановил очное обслуживание

13:54 | 25.03.2020

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, во избежание риска заражения инфекционными заболеваниями и их дальнейшего распространения, на текущий момент временно приостановлена работа по очному обслуживанию клиентов и приему документов в офисах ООО «Новогор-Прикамье».



При возникновении вопросов, требующих срочного решения, предлагается воспользоваться сервисом «Личный кабинет» на сайте компании. Здесь можно своевременно узнать о своих начислениях, передать показания, произвести оплату без комиссии, а также направить обращение в компанию с приложением необходимых документов. Ответ на обращение будет направлен на адрес электронной почты, указанный при заполнении обращения. Получить пароль от «Личного кабинета» можно не выходя из дома, пройдя регистрацию онлайн по ссылке https://lk.novogor.perm.ru/ в один клик.



Тем, кто уже зарегистрирован в «Личном кабинете», рекомендуют научить пользоваться удаленными возможностями своих близких.

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