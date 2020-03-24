В Перми пройдет донорская суббота

12:34 | 25.03.2020

28 марта Пермская краевая станция переливания крови проведет донорскую субботу. Любой желающий, не имеющий противопоказаний к донорству, сможет стать донором крови.



Сохранение здоровья доноров и реципиентов остается важной задачей Службы крови. На станциях и в отделениях переливания крови, как в любом медицинском учреждении, усилены меры по санобработке, вентилированию, действует масочный режим, дополнительные осмотры медицинского персонала и другие меры для противодействия распространению коронавируса.



Пациенты, которые готовятся к плановым хирургическим операциям, а также пациенты с определенными заболеваниями нуждаются в донорской помощи.



Для сдачи крови необходимо прийти 28 марта на станцию переливания крови по адресу: улица Лебедева, 54. Предварительная запись не требуется, желающие принимаются с 08:00 до 13:00. Для соблюдения карантинных мер и увеличения скорости приема потоки доноров будут распределены.



Сдать кровь могут здоровые люди, которые придерживались донорской диеты, весом не меньше 54 кг и старше 18 лет. Также у доноров не должно быть противопоказаний к сдаче крови. С перечнем противопоказаний можно ознакомиться здесь: https://pkspk.ru/new/?page_id=9.



Донорам напоминают, что необходимо критически оценить состояние своего организма перед тем, как идти сдавать кровь. Если имеются какие-либо сомнения – необходимо проконсультироваться со специалистом в сообществе Службы крови Пермского края https://vk.com/yadonorperm.

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