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12:26 | 25.03.2020

Пермские МФЦ переходят в режим работы по предварительной записи

С 25 марта прием посетителей в многофункциональных центрах Пермского края будет осуществляться по предварительной записи. Получить готовые документы можно в порядке живой очереди.

Как пояснили в пресс-службе краевого МФЦ, переход на особый график работы связан с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и введенным в Прикамье режимом повышенной готовности.

«Наше учреждение ежедневно посещают более 15 тысяч человек. Только в филиал «Центральный-2» за один день обращаются свыше 2,6 тысячи человек. Поэтому решение о переходе на прием по предварительной записи - вынужденная мера. Она позволит минимизировать время, которое заявители находятся в общественном месте. А кроме того, сократит количество людей, которые одновременно находятся в помещении центра», - пояснил руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов.

Предоставление услуг в МФЦ в порядке живой очереди будет осуществляться только в случае, если отказ в обслуживании повлечет за собой утрату для заявителя права на обращение за услугой или привлечение к административной ответственности.

Записаться на прием жители Пермского края могут на сайте учреждения (http://www.mfc-perm.ru/), через мобильное приложение «Мои документы. Онлайн» (mfc-d.com/app) или через контактный центр по номеру телефона 8 800 550 05 03.

В краевом МФЦ напоминают, что целый ряд государственных услуг можно получить дома или в офисе – с помощью Единого портала госуслуг https://www.gosuslugi.ru/. Сервис доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Получить консультацию по услугам МФЦ также можно дистанционно. Жители Пермского края всегда могут позвонить по бесплатному телефону 8 800 550 05 03 либо отправить сообщение в официальную группу МФЦ «ВКонтакте» https://vk.com/permmfc. Статус рассмотрения заявления, поданного ранее, можно посмотреть на сайте МФЦ через специальный сервис «Узнать о готовности документов».

Отметим, что в настоящее время во всех МФЦ Пермского края проводится полный комплекс мероприятий по профилактике коронавируса. Организовано обеззараживание воздуха с использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа (рециркуляторы) и регулярное проветривание. Для сотрудников введен «утренний фильтр» – ежедневная проверка на наличие признаков заболевания. Специалистам, осуществляющим прием посетителей, рекомендовано соблюдение правил личной и общественной гигиены. Увеличена кратность уборок помещений с использованием дезинфицирующих средств.

© «Вечерние ведомости»

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