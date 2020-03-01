Определен подрядчик на проектирование поликлиники в Чусовом

17:29 | 24.03.2020

Определен проектировщик поликлиники в Чусовом. Победителем торгов признана компания «Майолика», предложившая выполнить работы за 20 млн рублей. Контракт будет заключен в течение 20 дней при условии предоставления банковской гарантии со стороны подрядчика.

Новая поликлиника на 400 посещений в смену будет построена в Чусовом по ул. Коммунистической. Площадь здания трехэтажного здания с цокольным этажом составит 11,8 тыс. квадратных метров. На разработку проектной документации отводится 8,5 месяцев.



В общей сложности в Адресную инвестиционную программу Пермского края включено 30 объектов здравоохранения, они должны быть сданы до 2024 года, включая объекты, которые будут приобретены. Это способствует реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и увеличит доступность медицинской помощи. Список строящихся социальных объектов можно посмотреть на портале «Управляем вместе». География строительства крупных объектов здравоохранения широкая, здания возводятся в Гамово, Савино, Кудымкаре, Ныробе, Юрле, Чердыни и во многих других муниципалитетах края. В четырех районах Перми строятся детские поликлиники: Индустриальном, Свердловском, Кировском и Орджоникидзевском.



ООО «Майолика» зарегистрировано в Перми в 2007 году. Компания оказывает услуги по разработке и согласованию проектной документации для вновь возводимых зданий и сооружений, реконструкции или капитального ремонта существующих зданий. Среди проектов компании социально значимые объекты: детские сады, школы, больницы, а также жилые дома, административные здания.

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