Пермь: новости дня
17:29 | 24.03.2020
Определен подрядчик на проектирование поликлиники в Чусовом
Новая поликлиника на 400 посещений в смену будет построена в Чусовом по ул. Коммунистической. Площадь здания трехэтажного здания с цокольным этажом составит 11,8 тыс. квадратных метров. На разработку проектной документации отводится 8,5 месяцев.
В общей сложности в Адресную инвестиционную программу Пермского края включено 30 объектов здравоохранения, они должны быть сданы до 2024 года, включая объекты, которые будут приобретены. Это способствует реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и увеличит доступность медицинской помощи. Список строящихся социальных объектов можно посмотреть на портале «Управляем вместе». География строительства крупных объектов здравоохранения широкая, здания возводятся в Гамово, Савино, Кудымкаре, Ныробе, Юрле, Чердыни и во многих других муниципалитетах края. В четырех районах Перми строятся детские поликлиники: Индустриальном, Свердловском, Кировском и Орджоникидзевском.
ООО «Майолика» зарегистрировано в Перми в 2007 году. Компания оказывает услуги по разработке и согласованию проектной документации для вновь возводимых зданий и сооружений, реконструкции или капитального ремонта существующих зданий. Среди проектов компании социально значимые объекты: детские сады, школы, больницы, а также жилые дома, административные здания.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:08 | 24.03.2020
На кладбище Екатеринбурге вандалы сожгли 15 могил
19:44 | 24.03.2020
Общегородской субботник в Екатеринбурге запланировали на 28 апреля
19:04 | 24.03.2020
Особо уязвимым категорям медработников Свердловской области будет оказана дополнительная поддержка
18:40 | 24.03.2020
Госжилстройнадзор Свердловской области призвал УК и ТСЖ не распространять недостоверную информацию о COVID-19
18:01 | 24.03.2020
На свердловчанина завели уголовное дело за то, что тот сообщил о больной коронавирусом жене
17:33 | 24.03.2020
В Пермском крае увеличилось количество систематически занимающихся физкультурой и спортом
17:29 | 24.03.2020
Определен подрядчик на проектирование поликлиники в Чусовом
17:27 | 24.03.2020
Высокинский возглавил оргкомитет по подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию РФ в Екатеринбурге
17:22 | 24.03.2020
В России за нарушение карантина можно будет получить до семи лет тюрьмы
16:58 | 24.03.2020
Раздача медицинских масок в Екатеринбурге закончилась скандалом
16:51 | 24.03.2020
Депутат Госдумы поздравил с 95-летием челябинского ветерана
16:49 | 24.03.2020
В Свердловской области зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом
16:35 | 24.03.2020
Жителей поселка Совхозный подключат к газу
16:19 | 24.03.2020
Подрядные организации моют ограждения во всех районах Перми
16:09 | 24.03.2020
Оперштаб опроверг информацию о закрытии подъездов домов в Екатеринбурге на карантин
16:02 | 24.03.2020
Глава Прикамья: Промышленникам необходимо усилить меры по организации производства в связи с коронавирусом
15:22 | 24.03.2020
В Верхней Пышме пропала 15-летняя девушка
15:03 | 24.03.2020
На Среднем Урале ГАИ проверяет пассажирские автобусы
14:25 | 24.03.2020
В Краснотурьинске назначен новый прокурор
14:25 | 24.03.2020
В пермской больнице появится новый хирургический корпус на 400 коек
14:07 | 24.03.2020
26 марта в Пермском крае протестируют систему оповещения
14:00 | 24.03.2020
В Нижнем Тагиле пассажиры трамваев перейдут на пластиковые проездные
13:44 | 24.03.2020
Более 33 тысяч должников за тепло в Пермском крае получили «красные» квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс»
13:43 | 24.03.2020
Рыбаков с отколотой льдины на Белоярском водохранилище успешно спасли
13:25 | 24.03.2020
В Свердловской области на дошколят будут выплачивать новое пособие
12:04 | 24.03.2020
Для пермских школьников расширен перечень достижений, за которые они смогут получить премию главы города «Золотой резерв»
12:02 | 24.03.2020
В Екатеринбурге задержали молодых людей с арсеналом оружия