В Прикамье пациенты с хроническими заболеваниями получают рецепты дистанционно

17:12 | 24.03.2020

В Пермском крае пациентам с хроническими заболеваниями начнут выдавать рецепты на дому и на более длительный срок действия. Соответствующий приказ был подписан Минздравом РФ.



Как отметила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, в Прикамье пациентов с хроническими заболеваниями более 226 тысяч, из них - 128,1 тысячи человек старше трудоспособного возраста. «Пациентам с хроническими заболеваниями, такими, как сахарный диабет, рецепты на льготные лекарственные препараты выписываются в объеме квартальной потребности. В первую очередь это касается рецептов на препараты инсулина и тест-полоски для самоконтроля глюкозы крови», - пояснила министр.



В дальнейшем планируется выписка рецептов в объеме квартальной потребности пациентам с другими хроническими заболеваниями.



Фельдшерами, медицинскими сестрами осуществляется адресная доставка льготных лекарственных препаратов пациентам, проживающим в сельских и труднодоступных районах.



Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, и пожилым гражданам рекомендуется минимизировать использование общественного транспорта, посещения общественных мест (в т.ч. магазинов и поликлиник) и при необходимости вызывать врача на дом.



На 24 марта в Прикамье зафиксировано 3 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, 32 человек находится под наблюдением врачей с симптомами ОРВИ, 1916 - на самоизоляции дома без симптомов ОРВИ.



Коронавирус передается воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании, вместе с каплями слюны и выделениями из носа. Вирус может попасть на любую поверхность (ручка двери, кнопки лифта и так далее), если ее касался больной. Поэтому, чтобы избежать заражения, нельзя трогать грязными руками лицо, особенно рот, нос и глаза. По возможности лучше не посещать общественные места. Самое главное средство профилактики – частое мытье рук с мылом.



Основные симптомы болезни – повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание.

© «Вечерние ведомости»