Пермь: новости дня
17:08 | 24.03.2020
В Пермском крае в этом году благоустроят 206 дворов и 99 общественных территорий
«В этом году особое внимание при благоустройстве территории уделено местам памяти, посвященные событиям и героям Великой Отечественной войны», - отмечают специалисты министерства. Так в Чердынском городском округе в поселке Керчевский обустроят Аллею Славы, в городе Оса и в поселке Звездный будут благоустроены парки Победы, а в городе Губаха – Сквер Победы.
Кроме того, будут благоустроенны зоны «тихого» и активного отдыха в городах Пермского края. Например, в Соликамске в микрорайоне Клестовка начнется благоустройство зоны отдыха по улице Сильвинитовой, 20, в городе Очер благоустроят набережную, в Кизеле – тропу Здоровья.
В 2020 году будет продолжена практика 2019 года и часть средств муниципалитеты смогут направить на обустройство контейнерных площадок. В этом году контейнерные площадки установят в 462 населенных пунктах. Например, в Куединском, Пермском, Юринском, и Чернушинском районах. К работам планируют приступить уже в мае.
Напомним, что за три года реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Пермского края благоустроено 1422 двора и 317 общественных территорий. Общий объем средств, направленных на работы из бюджета разных уровней, составил порядка 3,1 млрд рублей.
Чтобы стать участником программы по формированию комфортной городской среды, жителям необходимо обратиться в администрацию своего поселения. Каждый муниципалитет самостоятельно определяет порядок и перечень документов, необходимых для включения дворов в программу.
© «Вечерние ведомости»
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