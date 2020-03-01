Медработники в Прикамье начали проходить онлайн-курсы помощи при коронавирусе

16:22 | 24.03.2020

Министерство здравоохранения РФ направило в регионы письмо, в котором просит медработников всех специальностей пройти онлайн-курсы, посвященные коронавирусной инфекции. По данным минздрава Пермского края, специалисты в регионе уже начали проходить обучение.



В рамках курсов врачи должны освоить два модуля: «COVID-19: Пневмонии и вирусные поражения легких (тактика врача стационара неинфекционного профиля)» и «Диагностика, лечение, профилактика новой коронавирусной инфекции в первичной медико-санитарной помощи на дому».



Пройти курсы предлагается на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России.



Напомним, на сегодня в Прикамье зафиксировано 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. В больницах региона с симптомами ОРВИ находятся 32 пациента, на самоизоляции дома без симптомов находятся 1916 человек – это люди, прибывшие в течение последних двух недель в регион из-за границы.

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