Пермь: новости дня
14:25 | 24.03.2020
В пермской больнице появится новый хирургический корпус на 400 коек
Как отметил главный врач ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А. Тверье» Валерий Блинов, строительство нового хирургического корпуса создаст наилучшие условия для всех пациентов Прикамья, так как пациентами больницы являются жители не только Перми, но и всего края: «В этом корпусе будет установлено самое современное диагностическое и лечебное оборудование, а это не только приятная новость для пациентов, но и привлекательное условие для работы медицинского персонала». Валерий Блинов подчеркнул, что строительство нового корпуса создаст условия для организации центра многопрофильной медицинской помощи населению и нового отделения реабилитации для пациентов.
В больничном комплексе разместятся отделения нейрохирургии, травматологии, урологии, ортопедии, а также три отделения хирургии (два экстренных и плановое).
На строительство нового корпуса запланировано направить более 636 млн рублей. эти средства предусмотрены в Адресной инвестиционной программе региона, утвержденной постановлением правительства.
Напомним, на территории Прикамья ведется масштабное строительство объектов социальной инфраструктуры. Так, в этом году на строительство объектов соцсферы будет направлено почти 10 млрд рублей – на 27% больше, чем в 2019-м. Строительство медицинских учреждений в Пермском крае поможет в достижении показателей нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным. Доступность медуслуг в Прикамье вырастет благодаря появлению новых медучреждений. Всего до конца 2022 года в регионе планируется построить 29 медучреждений. Список всех объектов социальной инфраструктуры, возводимых на территории Пермского края, можно посмотреть на сайте «Управляем вместе» (https://vmeste.permkrai.ru/).
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:22 | 24.03.2020
В Верхней Пышме пропала 15-летняя девушка
15:03 | 24.03.2020
На Среднем Урале ГАИ проверяет пассажирские автобусы
14:25 | 24.03.2020
В Краснотурьинске назначен новый прокурор
14:25 | 24.03.2020
В пермской больнице появится новый хирургический корпус на 400 коек
14:07 | 24.03.2020
26 марта в Пермском крае протестируют систему оповещения
14:00 | 24.03.2020
В Нижнем Тагиле пассажиры трамваев перейдут на пластиковые проездные
13:44 | 24.03.2020
Более 33 тысяч должников за тепло в Пермском крае получили «красные» квитанции от «ЭнергосбыТ Плюс»
13:43 | 24.03.2020
Рыбаков с отколотой льдины на Белоярском водохранилище успешно спасли
13:25 | 24.03.2020
В Свердловской области на дошколят будут выплачивать новое пособие
12:04 | 24.03.2020
Для пермских школьников расширен перечень достижений, за которые они смогут получить премию главы города «Золотой резерв»
12:02 | 24.03.2020
В Екатеринбурге задержали молодых людей с арсеналом оружия
11:58 | 24.03.2020
Капитальный ремонт улицы Краснополянской в Перми начнется 19 апреля
11:53 | 24.03.2020
Строительство нового корпуса «Олимпии» завершится в ближайшие два месяца
11:41 | 24.03.2020
В уральской столице сносят здание заброшенной школы
11:22 | 24.03.2020
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга на день отключили свет
11:03 | 24.03.2020
Из столицы Урала запустят прямые рейсы в Урай
10:44 | 24.03.2020
На Урале осудили лже-медсестру, проникавшую в дома пенсионерок и похищавшую у них деньги
10:21 | 24.03.2020
В Екатеринбурге реконструируют сквер Орджоникидзе
09:58 | 24.03.2020
На Среднем Урале завоют сирены
09:45 | 24.03.2020
В свердловских подразделениях ГАИ ограничили количество посетителей
09:23 | 24.03.2020
Мэр Екатеринбурга отчитал своих замов за ошибку в письме
09:07 | 24.03.2020
Самая маленькая мама из Екатеринбурга попала в Книгу рекордов
20:57 | 23.03.2020
Свердловчане, попавшие на карантин по коронавирусу, могут дистанционно оформить больничный
20:20 | 23.03.2020
В Екатеринбурге нашли 15-летнюю школьницу
19:30 | 23.03.2020
Аппараты ИВЛ из Екатеринбурга будут поставляться по всей России
18:59 | 23.03.2020
Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге перенесли на сентябрь
18:22 | 23.03.2020
Летом в Прикамье откроется первый в регионе Центр социальной реабилитации несовершеннолетних
18:15 | 23.03.2020
Департамент образования Перми разработал межведомственную программу профориентации школьников