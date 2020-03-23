В пермской больнице появится новый хирургический корпус на 400 коек

14:25 | 24.03.2020

В столице Прикамья будет построен новый хирургический корпус на 400 коек с приемно-диагностическим отделением по адресу: ул. Братьев Игнатовых, 2. По сообщению краевого минздрава, новый корпус будет рассчитан на прием до 270 пациентов в сутки.



Как отметил главный врач ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А. Тверье» Валерий Блинов, строительство нового хирургического корпуса создаст наилучшие условия для всех пациентов Прикамья, так как пациентами больницы являются жители не только Перми, но и всего края: «В этом корпусе будет установлено самое современное диагностическое и лечебное оборудование, а это не только приятная новость для пациентов, но и привлекательное условие для работы медицинского персонала». Валерий Блинов подчеркнул, что строительство нового корпуса создаст условия для организации центра многопрофильной медицинской помощи населению и нового отделения реабилитации для пациентов.



В больничном комплексе разместятся отделения нейрохирургии, травматологии, урологии, ортопедии, а также три отделения хирургии (два экстренных и плановое).



На строительство нового корпуса запланировано направить более 636 млн рублей. эти средства предусмотрены в Адресной инвестиционной программе региона, утвержденной постановлением правительства.



Напомним, на территории Прикамья ведется масштабное строительство объектов социальной инфраструктуры. Так, в этом году на строительство объектов соцсферы будет направлено почти 10 млрд рублей – на 27% больше, чем в 2019-м. Строительство медицинских учреждений в Пермском крае поможет в достижении показателей нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным. Доступность медуслуг в Прикамье вырастет благодаря появлению новых медучреждений. Всего до конца 2022 года в регионе планируется построить 29 медучреждений. Список всех объектов социальной инфраструктуры, возводимых на территории Пермского края, можно посмотреть на сайте «Управляем вместе» (https://vmeste.permkrai.ru/).

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