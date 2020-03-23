Капитальный ремонт улицы Краснополянской в Перми начнется 19 апреля

11:58 | 24.03.2020

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил приступить к капремонту улицы как можно раньше, поскольку ее состояние вызывает множество замечаний у жителей. Все работы рассчитаны на 2 года. Движение на время ремонта будет организовано поочередно по полосам.



В ходе недавнего инспекционного выезда по объектам этого дорожного сезона глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что в Свердловском районе колоссальное количество замечаний жителей поступает именно по состоянию улицы Краснополянской.



- В этом году мы заходим в капитальный ремонт улицы. Он рассчитан на 2 года, но основной объем будет выполнен в 2020 году. Улица Краснополянская примет совершенно другой вид. Работы будут производиться за счет городского бюджета, – сообщил Дмитрий Самойлов.



По поручению мэра подрядчик – ООО «ТНК» – приступит к ремонту как можно раньше. Уже 19 апреля начнутся строительно-монтажные работы на объекте. В ходе ремонта на участке улицы Краснополянской от улицы Хлебозаводской до разворотного кольца на улице Загарьинской будет построена ливневая канализация, переустроены все коммуникации, выполнено обустройство тротуаров, полностью заменено дорожное покрытие.



В связи с этим движение транспорта на этом участке будет ограничено. С 19 апреля по 1 июня движение поэтапно будет закрываться по улицам Полазненской, Коломенской и местному проезду между улицами Краснополянской и Коломенской. С 00:00 19 апреля до 20 сентября движение автотранспорта по улице Краснополянской будет организовано поочередно по полосам. Схема движения и информация об изменении работы общественного транспорта будут опубликованы дополнительно.



Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования. Планируемые сроки завершения всех работ – октябрь 2021 года.

© «Вечерние ведомости»