Строительство нового корпуса «Олимпии» завершится в ближайшие два месяца

11:53 | 24.03.2020

Глава Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал строительство нового корпуса спорткомплекса «Олимпия-Пермь». Работы здесь уже перешли в завершающую стадию – реконструкцию объекта планируется завершить в течение двух месяцев.



Новый комплекс главе региона представил министр по управлению имуществом Николай Гончаров: «После реконструкции площадь комплекса увеличится практически на 10 тыс. кв. м, что вдвое повысит его пропускную способность. Также будут обустроены отдельные входные группы для посетителей центра плавания и фитнес-центра, комфортные вестибюли с гардеробами. Увеличение количества посетителей не отразится на их комфорте и качестве услуг. Это позволит привлечь к занятиям физкультурой и спортом еще большее число жителей региона».



Напомним, согласно нацпроекту «Демография», утвержденному президентом РФ Владимиром Путиным, к 2024 году доля граждан, регулярно занимающихся спортом, должна увеличиться до 55%.



Особое внимание Дмитрий Махонин обратил на обустройство нового центра детского плавания. По словам главы региона, важно, чтобы «Олимпия» стала не только самым большим спорткомплексом, но и объектом, показательным в части качества услуг и безопасности. Напомним, в спорткомплексе начнет работу полноценный детский центр обучения плаванию площадью 1500 кв. м, с тремя чашами специализированных бассейнов разной глубины, комфортным залом ожидания для родителей. Численность детей, обучаемых плаванию, увеличится с 2,3 до 3,5 тыс. человек, то есть более чем на 140 групп.



Сейчас завершается отделка помещений, в ближайшее время начнется подготовка к вводу объекта в эксплуатацию. После реконструкции в новой очереди здания спорткомплекса расположится фитнес-центр: в нем будет тренажерный зал площадью 1,6 тыс. кв. м и 5 залов для групповых занятий.



Заместитель генерального директора спорткомплекса Олег Кушнарев рассказал, что это будет самый крупный фитнес-центр Пермского края: «Его площадь более 3500 кв. м. Площадь тренажерного зала составит 1600 кв. м. В зале есть огромная сцена, где мы хотим проводить различные соревнования по силовым видам спорта: бодибилдинг, пауэрлифтинг, кроссфит. Весь силовой спорт мы постараемся завести сюда, сделать здесь сосредоточение всех наших пермских спортсменов».



Общий объем инвестиций составляет порядка 580 млн рублей без привлечения бюджетных средств. После реконструкции здесь появится 50 новых рабочих мест.



Ежегодно спорткомплекс «Олимпия» посещает не менее 2,5 тыс. любителей спорта и плавания. По программе «Класс» в бассейнах спорткомплекса занимается более 2 тыс. детей из 40 образовательных учреждений города. На базе «Олимпии» традиционно проводятся соревнования разного уровня. Так, здесь состоялись этапы Кубка мира по подводному спорту и чемпионат Европы по дайвингу. В обновленном центре будут проходить соревнования по силовым видам спорта.



ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» создано в 2006 году. Единственный учредитель – краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности (100% доли в уставном капитале). Работы по реконструкции проводятся исключительно за счет собственных средств компании, без привлечения бюджетного финансирования.



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