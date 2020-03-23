Департамент образования Перми разработал межведомственную программу профориентации школьников

18:15 | 23.03.2020

Для утверждения программы профориентации школьников города создан координационный совет. Первое его заседание состоится 24 марта.



На заседании координационного совета выступят начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова с докладом о реализации программы и генеральный директор АНО «Пермский центр профориентации и сертификации кадров» Николай Захаров с докладом «Создание системы цифровой профориентации в городе Перми».



В координационный совет также вошли представители предприятий, организаций, общественности, средних профессиональных и высших учебных заведений, руководители школ.



Напомним, межведомственная программа разработана в рамках реализации Стратегии развития образования города, генеральная цель которой до 2030 года – обеспечение высокого уровня готовности выпускников школ к профессиональному самоопределению.



Отметим, что на сегодняшний день основными механизмами формирования готовности к профессиональному самоопределению пермских школьников являются создание сети уникальных школ, городской системы профессиональных проб и практик, реализация проекта «Золотой резерв», инициатором которого выступил глава Перми Дмитрий Самойлов.



Так, несколько лет подряд выпускники гимназии №31 становятся студентами целевого набора по специальностям авиационной и космической отраслей. Это стало возможным благодаря сотрудничеству школы с концерном «Алмаз-Антей» в рамках федерального профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ». А школа №93 «Фотоника» взаимодействует с Пермской научно-производственной приборостроительной компанией.

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