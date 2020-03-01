В Перми проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»

16:35 | 23.03.2020

С 16 до 27 марта Главным управлением МВД России по Пермскому краю объявлен первый этап Всероссийской акции по противодействию незаконному обороту наркотиков.



Целью акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также консультации по вопросам лечения и реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства. Учитывая значимость борьбы с наркобизнесом, сотрудники полиции призывают всех жителей и гостей города Перми не оставаться равнодушными и при получении информации о местах сбыта, употребления и лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, незамедлительно передавать указанную информацию в правоохранительные органы.



В период проведения акции – с 16 по 27 марта – работает круглосуточный «телефон доверия» 246-87-87, где можно оставить сообщения о незаконном обороте наркотиков.



В зданиях отделов полиции, участковых пунктах полиции, органов местного самоуправления расположены ящики для приема обращений граждан в период проведения акции. Кроме того, с сообщением о незаконном обороте наркотиков можно обратиться по телефонам 02 и 112.

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