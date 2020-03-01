В пермских МФЦ проводят мероприятия по профилактике распространения коронавируса

14:52 | 23.03.2020

Как рассказали в пресс-службе краевого многофункционального центра, в настоящее время все филиалы «Мои документы» в Пермском крае работают в штатном режиме, при этом предпринимаются дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса.



В помещениях МФЦ проводится обеззараживание воздуха с использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа (рециркуляторы) и регулярное проветривание. Для сотрудников введен «утренний фильтр» – ежедневная проверка на наличие признаков заболевания. Специалистам, осуществляющим прием посетителей, рекомендовано соблюдение правил личной и общественной гигиены. Увеличена кратность уборок помещений с использованием дезинфицирующих средств.



Помимо этого, во всех центрах «Мои документы» организована информационная работа по профилактике распространения опасного заболевания. Так, на телевизионных экранах МФЦ транслируются видеоролики о коронавирусной инфекции и правилах защиты, на стендах размещены информационные брошюры. Посетителям рекомендовано при посещении многофункциональных центров ношение медицинских масок.



В краевом МФЦ напоминают, что целый ряд государственных услуг можно получить дома или в офисе – с помощью Единого портала госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). Сервис доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Так, например, оформить справку об отсутствии судимости можно не только в МФЦ, но и через ЕПГУ. А при подаче заявления в электронном виде (на выдачу загранпаспорта или замену водительского удостоверения) можно сэкономить не только время, но и деньги – в этом случае человеку предоставляется скидка по оплате госпошлины в размере 30%.



Онлайн также можно оплатить услуги ЖКХ – на сайтах ресурсоснабжающих организаций и операторов связи, помимо этого в регионе организуется дистанционное образование и составляется онлайн-афиша. Эти ресурсы помогут жителям, находящимся на самоизоляции.



Получить консультацию по услугам МФЦ также можно дистанционно. Жители Пермского края всегда могут позвонить по бесплатному телефону 8-800-55-00-503, либо отправить сообщение в официальную группу МФЦ «ВКонтакте» (https://vk.com/permmfc).



Напомним, с 15 марта в Пермском крае введен режим повышенной готовности. На данный момент в регионе подтверждено 3 случая заболевания на прошлой неделе.

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