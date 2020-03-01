Пермских землепользователей призывают получать услуги через интернет

12:57 | 23.03.2020

Получить необходимую информацию по договорам аренды, оплатить счета, а также запросить документы землепользователи могут через «Личный кабинет». Это позволит минимизировать посещения ведомства.



Как пояснили в департаменте земельных отношений администрации Перми, в связи с введением в Перми режима повышенной готовности для предотвращения распространения коронавируса землепользователям рекомендуют перейти на дистанционные каналы обслуживания. Речь идет о таких онлайн-сервисах, как «Личный кабинет землепользователя» (https://isogd.gorodperm.ru/#/map?lat=58.03&lng=56.25&zoom=11), публичный портал ИСОГД и сайт Госуслуг. Работа с данными сервисами позволяет минимизировать посещение ведомства, оперативно получать все необходимые сведения по своим договорам аренды и производить оплату.



Так, в «Личном кабинете» отображаются все договоры и соглашения, заключенные землепользователем с департаментом, а также начисления по ним. Здесь же можно найти информацию о балансе лицевого счета. При наличии регистрации на сайте Госуслуг, землепользователь может произвести земельные платежи в режиме онлайн, а в случае необходимости – сформировать в «Личном кабинете» квитанции для оплаты начислений в банках. Кроме того, сервис позволяет получать выписку о состоянии счетов арендатора, акты сверки по договорам и соглашениям, а также подробный расчет арендной платы. Все документы формируются автоматически на основании договоров аренды и произведенных платежей пользователя. Готовые выписки приходят по электронной почте в день запроса и считаются официальными документами, предоставленными в департаменте земельных отношений. Публичный портал ИСОГД поможет землепользователям получить всю необходимую информацию о земельных участках: зонировании, ограничениях, разрешенном использовании и другом.



– В сложившейся ситуации мы призываем пермских землепользователей использовать для работы онлайн-сервисы. Это позволит оперативно получать достоверную информацию по договорам аренды, не выходя из дома, – прокомментировала заместитель главы администрации Перми Ольга Немирова.



Напомним, чтобы получить доступ в «Личный кабинет», необходимо пройти специальную регистрацию, а также иметь действующий аккаунт на сайте Госуслуг.

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