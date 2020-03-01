В Перми постепенно потеплеет

12:21 | 23.03.2020

Сейчас в столице Прикамья -3 градуса, солнечно. Сегодня, 23 марта, днем в Перми будет около -1°C, ночью – до -10°C.



Завтра столбик термометра поднимется до +1°C, ночью похолодает до -8°C. Днем в среду, 25 марта, ожидается +1°C, ночью – -1°C. В четверг также будет +1°C, а ночью немного ниже нуля. До +2°C потеплеет в пятницу. В выходные, по предварительным прогнозам, дневная температура достигнет +5°C.

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