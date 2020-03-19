Житель Пермского края вышел в суперфинал конкурса «Лидеры России»

13:21 | 20.03.2020

Стали известны имена тридцати победителей специализации «Наука» конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Десять участников представляют Москву, по два – Санкт-Петербург, Ростовскую и Свердловскую области, еще по одному – Пермский, Приморский, Хабаровский, Красноярский края, Вологодскую, Курскую, Нижегородскую, Кировскую, Оренбургскую, Новосибирскую, Амурскую, Томскую области, Республики Мордовия и Кабардино-Балкария. Из этих 30 десять человек станут участниками суперфинала конкурса «Лидеры России», сообщил руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.



Специализация «Наука» стала в этом году одним из трех дополнительных профильных треков конкурса. Она нацелена на формирование сообщества лидеров научно-технологического развития России. У победителей конкурса по специализации «Наука» будет возможность:



- занять управленческие позиции в регионах, где реализуются программы развития НОЦ (руководитель или заместитель руководителя АНО / управляющей компании); управленческие позиции в Министерстве науки и высшего образования РФ (вплоть до помощника министра) и региональных профильных министерствах; должности руководителей лабораторий и заведующих кафедрой в ведущих вузах и научных организациях; руководителей научных и образовательных проектов в корпоративном секторе;



- получить место в составе Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию;



- пройти образовательные программы и стажировки в ведущих вузах страны и научных организациях;



- стать подопечными наставников из числа членов Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций, ведущих российских ученых, представителей бизнеса (год личных консультаций).



Каждый из десяти победителей специализации, вышедших в суперфинал, дополнительно получит образовательный грант на сумму миллион рублей. В суперфинал вышли десять человек из семи регионов, среди них и представитель Прикамья Павел Волегов, начальник управления науки Пермского политехнического университета, доцент факультета прикладной математики и механики.



«Я рад, что мне удалось пройти через систему многоступенчатых и весьма серьезных фильтров на пути к победе в конкуре, познакомиться со многими интересными людьми и получить обратную связь от экспертов, – подчеркнул Павел Волегов. – Я уверен, что опыт, который я приобрел, участвуя в конкурсе, и еще приобрету в суперфинале, поможет мне быть полезным моему университету при решении важнейших задач стратегического развития, которые стоят сегодня перед Пермским политехом».



Все тридцать победителей специализации получат наставников из числа авторитетных представителей научного сообщества, а десять из них сразятся в суперфинале конкурса «Лидеры России».



Приветствуя победителей, помощник президента РФ, куратор и наставник специализации «Наука» Андрей Фурсенко поделился планами встретиться с участниками конкурса в будущем и поработать вместе: «Управленческий потенциал российских науки и образования прирастет этими победителями. Ждем в скором времени конкретных успехов и проектов участников».



Министр науки и высшего образования РФ, наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России» Валерий Фальков подчеркнул, что в сфере образования и науки существует кадровый дефицит, а для участников конкурса открываются большие возможности кадрового роста на разных уровнях должностей. Он напомнил, что в научных институтах имеется большая потребность в молодых и амбициозных лидерах, способных и готовых запустить яркие проекты: «Если в вашем городе нет университета или лаборатории мирового уровня — вам надо их создать. Лидеры России не должны искать легких путей, а должны быть примером».



Наставник специализации «Наука» конкурса «Лидеры России», ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» Алевтина Черникова заметила, что всех участников объединяет умение быстро принимать решения в сложной ситуации, и за время конкурса они доказали, что для них эта задача не сложна: «За 48 часов вы выполнили недельную программу. Для нас большая честь на несколько дней стать центром притяжения для талантливых и целеустремленных людей. Университеты ждут именно таких людей, которые предложат новые проекты, поведут за собой новых ученых».



Руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров выразил уверенность, что дополнительные специализации конкурса «Лидеры России» стали удачным экспериментом: «Сейчас я уже могу с уверенностью сказать, что дополнительные треки были проведены не зря. Я уверен, что мы будем продолжать их в следующих сезонах конкурса».



Алексей Комиссаров с радостью отметил, что в число победителей специализации «Наука» вошли участники из всех федеральных округов России. На тридцать победителей пришлось 11 конкурсантов из ЦФО, затем идет ПФО – 5 участников. По три победителя из ДФО, СЗФО, СФО, по двое – из УФО и ЮФО и один – из СКФО. При этом интересы конкурсантов не ограничиваются только наукой – среди них есть мастера спорта, многодетные родители. У одного конкурсанта – 7 детей, у двух участниц по четверо детей. Есть и уникальный случай, рассказал Алексей Комиссаров: «Анастасия Дегтярева участвовала в полуфинале конкурса «Лидеры России» в Центральном федеральном округе чуть меньше месяца назад на девятом месяце беременности. В начале марта она родила четвертого ребенка и сейчас участвует в очных соревнованиях специализации «Наука». А ее муж – Михаил Мартыненков – сегодня стал финалистом специализации «Финансы и технологии». Мы гордимся наши конкурсантами!»

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