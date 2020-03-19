В Перми проведен экспресс-ремонт 3,6 тысячи квадратных метров дорог

12:34 | 20.03.2020

В районах города продолжаются работы по устранению неровностей на дорогах. Это временная мера, направленная на поддержание состояния покрытия до начала сезона масштабного дорожного ремонта.



План проведения работ по текущему ремонту дорог формируется на основе регулярных обследований территории специалистами районных администраций. В городе литым асфальтобетоном уже отремонтировано 3,6 тысячи кв. м дорожного покрытия.



Так, в Орджоникидзевском районе подрядной организацией ООО «БОР» проведены работы на улицах Целинной от границы Мотовилихинского района, Лянгасова до перекрестка с улицей Академика Веденеева, Академика Веденеева в сторону микрорайона Кислотные дачи. В планах Орджоникидзевского района – экспресс-ремонт покрытия на участках улиц Ракитной, Соликамской, Верхоянской, Ольховской, Писарева, Репина, Пулковской.



В Индустриальном районе неровности устраняли на Гамовском тракте, а также на улице Верхнемуллинской в направлении деревни Кондратово. На очереди – текущий ремонт на улицах Космонавта Беляева, Комбайнеров, Глинки, Шахтерской, Советской армии, Семченко, Танкистов, Левченко, Одоевского, Мира, Братьев Игнатовых, Качалова, Стахановской и Чайковского.



В Дзержинском районе результаты экспресс-ремонта водители уже могут оценить на участках улиц Хабаровской, Ветлужской, Луначарского, Окулова, Подлесной, Зои Космодемьянской, проспекта Парковый и других.



В администрации Кировского района отмечают, что особое внимание необходимо уделять тем улицам, по которым проходят маршруты городского общественного транспорта. В планах Кировского района – продолжать текущий ремонт на улицах Адмирала Нахимова, Кировоградской, Вольской, Заборной, Автозаводской, Астраханской, Оборонщиков, Худанина, Панфилова, Гальперина, Невского, Ласьвинской, Закамской, Магистральной, Рыбалко, Сокольской, Новоржевской.



Напомним, экспресс-ремонт литым асфальтобетоном является профилактической и временной мерой, которая позволяет избежать дальнейшего разрушения асфальтового покрытия от перепадов температур и обеспечить безопасность дорожного движения. Работать с горячим асфальтом подрядные организации начнут, как только позволят погодные условия – установится положительная температура воздуха.

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