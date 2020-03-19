Пермь: новости дня
12:34 | 20.03.2020
В Перми проведен экспресс-ремонт 3,6 тысячи квадратных метров дорог
План проведения работ по текущему ремонту дорог формируется на основе регулярных обследований территории специалистами районных администраций. В городе литым асфальтобетоном уже отремонтировано 3,6 тысячи кв. м дорожного покрытия.
Так, в Орджоникидзевском районе подрядной организацией ООО «БОР» проведены работы на улицах Целинной от границы Мотовилихинского района, Лянгасова до перекрестка с улицей Академика Веденеева, Академика Веденеева в сторону микрорайона Кислотные дачи. В планах Орджоникидзевского района – экспресс-ремонт покрытия на участках улиц Ракитной, Соликамской, Верхоянской, Ольховской, Писарева, Репина, Пулковской.
В Индустриальном районе неровности устраняли на Гамовском тракте, а также на улице Верхнемуллинской в направлении деревни Кондратово. На очереди – текущий ремонт на улицах Космонавта Беляева, Комбайнеров, Глинки, Шахтерской, Советской армии, Семченко, Танкистов, Левченко, Одоевского, Мира, Братьев Игнатовых, Качалова, Стахановской и Чайковского.
В Дзержинском районе результаты экспресс-ремонта водители уже могут оценить на участках улиц Хабаровской, Ветлужской, Луначарского, Окулова, Подлесной, Зои Космодемьянской, проспекта Парковый и других.
В администрации Кировского района отмечают, что особое внимание необходимо уделять тем улицам, по которым проходят маршруты городского общественного транспорта. В планах Кировского района – продолжать текущий ремонт на улицах Адмирала Нахимова, Кировоградской, Вольской, Заборной, Автозаводской, Астраханской, Оборонщиков, Худанина, Панфилова, Гальперина, Невского, Ласьвинской, Закамской, Магистральной, Рыбалко, Сокольской, Новоржевской.
Напомним, экспресс-ремонт литым асфальтобетоном является профилактической и временной мерой, которая позволяет избежать дальнейшего разрушения асфальтового покрытия от перепадов температур и обеспечить безопасность дорожного движения. Работать с горячим асфальтом подрядные организации начнут, как только позволят погодные условия – установится положительная температура воздуха.
© «Вечерние ведомости»
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