В выходные в Перми похолодает

11:56 | 20.03.2020

Сейчас в столице Прикамья +2 градуса, облачно с прояснениями. Сегодня, 20 марта, днем в Перми до +5°C, кратковременные осадки; ночью до -5°C.



Завтра будет около -1°C, кратковременные ливневые снегопады, ночью около -6°C. В воскресенье, 22 марта, снегопады продолжатся, столбик термометра покажет около -4°C; ночью может похолодать до -15°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, будет немного ниже нуля.

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