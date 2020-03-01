Депутаты Пермской городской Думы: «Подход к инвестициям должен измениться»

18:17 | 19.03.2020

Вопрос о реконструкции манежа «Спартак» рассматривался на комитете Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами. По словам начальника управления капитального строительства администрации города Перми Константина Горячих, проектно-сметная документация подготовлена, реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса обойдется городу в 562 млн рублей. Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов отметил, что закладывалось 269 млн рублей, и поинтересовался, чем вызвано такое значительное увеличение затрат. Докладчик пояснил, что в ходе проверки сооружения возникла необходимость в его перепланировке, а в связи с этим и изменения фасада и внутренних сетей.



По мнению Алексея Грибанова, в таком случае нужен дополнительный анализ затрат. Депутат Сергей Захаров предложил вывести проект на краевой уровень. Депутат Ирина Горбунова предложила поискать дополнительные источники финансирования. Депутат Сергей Богуславский отметил, что сроки подготовки проекта к реализации не соблюдаются, поднимать вопрос на мартовском пленарном заседании Думы преждевременно. Проект остался на контроле и будет рассмотрен повторно в июне.



Заместитель главы администрации города Перми - начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Анатолий Дашкевич рассказал о планах по установке наружного освещения в городе. В 2020 году запланировано выполнение проектно-сметной документации по строительству 15 объектов сетей наружного освещения, в том числе в микрорайонах Южный, Налимиха, Кислотные дачи, Гайва, Старые Водники, Нижняя Курья. Общая стоимость выполнения проектных работ составляет 74,9 млн рублей. Протяженность сетей 115,8 км. Анатолий Дашкевич пояснил, что 2 объекта объединены в один проект, в связи с экономией средств на конкурсе в микрорайоне Гайва.



Депутат Сергей Захаров поинтересовался, есть ли у города долгосрочный план строительства сетей освещения. Начальник департамента дорог и благоустройства сообщил, что прописан полный план на 2020-2022 годы, в разработке планы на 2023-2025 годы, за это время должны установить порядка 98% освещения города.



Депутат Арсен Болквадзе хотел узнать, как продвигается внедрение проекта «Умный свет». Анатолий Дашкевич рассказал, что проектировщик полностью закончил проектирование работ с учетом всех замечаний от профильной организации «Горсвет». В ближайшие 5-6 дней он зайдет на экспертизу, и в этом году работы начнутся.



«Вопрос освещения очень важный и с точки зрения безопасности. Стоит рассмотреть вопрос об увеличении финансирования проектирования, чтобы сделать наш город максимально комфортным», – отметил депутат Сергей Захаров.



Депутат Сергей Богуславский рекомендовал предоставить информацию по установке освещения по всему городу, в частности, адреса, где и какое установлено освещение, сколько необходимо средств на реализацию. Данную информацию предоставят в мае, остальное было принято к сведению.



Также обсуждались соглашения о муниципально-частном партнерстве, в частности, контракт о строительстве крематория в городе. Депутаты отметили, что технологии развиваются, существуют организации, занимающиеся проектированием и строительством крематориев, заинтересованные инвесторы, но администрация их не ищет. Депутат Арсен Болквадзе считает, что администрации необходимо изучить материалы, уточнить характеристики инвестпроекта и искать инвестора. Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов рассказал об Ассоциации крематориев России, которая готова построить экологически чистый и недорогой крематорий. Проект остался на контроле.



Членам комитета представили информацию о завершении крупных инвестиционных проектов ООО «Уралбумага» и ООО «Сибур-Химпром», сдаче в эксплуатацию многофункционального миграционного центра в Кировском районе, завершении строительства жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орджоникидзевском районе по ул. Лобвинской, 42 и спортивной площадки для школы-интерната. Информация была принята к сведению.



«Мы не видим полную картину, что по ситуации с установкой освещения в городе, что со строительством крематория и спортивного манежа. Депутатский корпус настоятельно рекомендует администрации пересмотреть свое отношение к представлению информации и исполнению инвестпроектов», – подытожил председатель комитета Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Сергей Богуславский.

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