УК и ТСЖ Перми необходимо проводить обработку подъездов дезинфицирующими средствами

16:32 | 19.03.2020

Администрации районов Перми направили в управляющие организации телефонограмму о необходимости проведения дезинфекции подъездов и мусоропроводов в многоквартирных домах. Также управляющим организациям напоминают о важности обработки ручек и перил в подъездах.



18 марта в ходе заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Перми Дмитрий Самойлов ввел в городе режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции: школы и учреждения допобразования ушли на досрочные каникулы, усилена санитарная обработка в муниципальных учреждениях и общественном транспорте.



Управляющим организациям также поручено активнее применять профилактические меры, которые позволят предупредить распространение заболевания. Администрации районов города направили в адрес УК и ТСЖ телефонограммы о необходимости проведения дезинфекции мест общего пользования, стволов мусоропровода и мусороприемных камер. По итогам обработки всем управляющим организациям необходимо предоставить в территориальный орган информацию о проведенных мероприятиях.



Кроме того, в городском департаменте ЖКХ разработана информационная листовка, которая призывает УК и ТСЖ проводить ежедневную обработку ручек, перил и кнопок лифта, жителей – чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами, а также с позиции собственников жилых помещений контролировать работу управляющих организаций в части дезинфекции подъездов. Листовка направлена в управляющие организации и ТСЖ для размещения в подъездах и на досках объявлений многоквартирных жилых домов.



Также напомним, что ресурсоснабжающие организации города просят потребителей коммунальных услуг по возможности воздержаться от посещения офисов компаний. Оплатить услуги можно в режиме онлайн с помощью сервиса «Сбербанк онлайн» или в личных кабинетах на сайтах ресурсоснабжающих компаний. Рекомендуется оказывать помощь в оплате коммунальных услуг своим родственникам старшего возраста.

© «Вечерние ведомости»