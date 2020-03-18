В Перми подрядчик купил новую технику, чтобы увеличить темпы экспресс-ремонта дорог

12:14 | 19.03.2020

В Дзержинском районе продолжается обновление спецтехники, осуществляющей содержание территории. Ранее подрядчики закупили многофункциональные коммунальные машины для уборки улиц, сейчас в районе появилась собственная асфальтобетонная установка и термос-бункер, которые позволят ускорить ход текущего ремонта.



Как рассказали в администрации Дзержинского района, подрядная организация ООО «Стройград Плюс», которая осуществляет содержание территории части Дзержинского района, приобрела собственную асфальтобетонную установку и термос-бункер для доставки асфальтобетонной смеси на объекты. Теперь подрядчик может увеличить интенсивность текущего ремонта. Доставка смеси до места осуществляется термосом-бункером марки HYDROGKA-4400 объемом 8 тонн на базе автомобиля КАМАЗ.



Термос-бункер применяется для проведения текущего экспресс-ремонта дорожного полотна до начала дорожного сезона, а также может быть использован для дальнейшего выполнения капитального ремонта дорог.



Термос-бункер обладает рядом ключевых преимуществ: температура материала внутри поддерживается дизельными горелками закрытого типа. Мощная силовая установка обеспечивает автономность работы оборудования, а четырехцилиндровый дизельный двигатель приводит в движение все агрегаты установки.



Для снижения шума от работы двигатель расположен в специальном шумопоглощающем корпусе. Система перемешивания обеспечивает движение литого асфальта во всех направлениях, в целях достижения однородной структуры и температуры материала. Предусмотрена защита, которая позволяет оперативно остановить установку при возникновении нештатных ситуаций. Все перечисленные достоинства позволяют многократно повысить производительность труда и качество выполненных работ.



В администрации Дзержинского района отметили, что данная установка уже опробована подрядной организацией при текущем ремонте улицы Красина.

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