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12:06 | 19.03.2020

В микрорайоне Любимов в Березниках открылся новый МФЦ

Многофункциональный центр «Мои документы» разместился по адресу: Строгановский бульвар, 18.

Долгожданное событие состоялось 18 марта в микрорайоне Любимов. Там открылся современный многофункциональный центр. Таким образом, теперь жители могут получать весь комплекс государственных и муниципальных услуг рядом со своим домом. Раньше им приходилось ездить в левобережную часть Березников или в соседнее Усолье.

Открывая мероприятие, руководитель регионального МФЦ Леонид Громов напомнил, что согласно майскому указу президента России Владимира Путина доля охвата населения услугами МФЦ должна составлять не менее 90%. Этот показатель был достигнут в Прикамье еще в 2015 году, на сегодня он уже превышает 99,05%.

«В то же время есть территории, в которых открытие МФЦ обусловлено жизненной необходимостью. Филиал «Березниковский-3» создан в микрорайоне комплексной жилищной застройки, именно на таких территориях наиболее востребованы многофункциональные центры. Жилкомплекс растет, развивается, появляются новые дома, школы, детские сады и, конечно, потребность в госуслугах очень высока. Мы даже в летнее время организовывали здесь работу мобильного МФЦ - привозили специальный автомобиль, чтобы люди могли получать услуги рядом со своим домом. Вот, наконец-то, у нас открылся большой, комфортный, современный филиал, и это радостное для нас событие», - сказал Леонид Громов.

Присутствующий на открытии глава города Березники Сергей Дьяков выразил уверенность, что новый МФЦ не будет испытывать дефицита в посетителях, поскольку микрорайон Любимов быстро заселяется. «Радует, что теперь жителям микрорайона не нужно будет за получением госуслуг ехать на другой конец города, - отметил глава. - Я считаю, великое сделали дело, и этот район действительно будет образцово-показательным не только для города Березники, но и, наверное, для края, с точки зрения того, как нужно комплексно строить».

Новый многофункциональный центр полностью отвечает требованиям комфортности и доступности. Для людей с ограниченными возможностями вход в здание оснащен пандусом и кнопкой вызова администратора, помещение оборудовано двухуровневой стойкой администратора. В филиале работает электронная очередь, имеется специальная зона доступа к порталу Госуслуг, причем для инвалидов на кресле-коляске организовано рабочее место с пониженным прилавком. Создан вместительный зал ожидания, для заявителей с детьми оборудована игровая зона. Имеется банковский терминал для оплаты госпошлины, что значительно облегчает процесс получения услуг заявителями.

В рамках тестового периода в новом МФЦ будет работать 5 «окон» приема/выдачи документов, ежедневно он сможет принимать порядка 200 посетителей. Впоследствии количество «окон» будет увеличено вдвое.

Обратиться за получением госуслуг жители микрорайона Любимов могут шесть дней в неделю: по понедельникам, средам и пятницам с 8:00 до 18:00, во вторник и четверг – с 8:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 17:00. Единственный выходной день – воскресенье.

© «Вечерние ведомости»

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